摩根士丹利看待網遊新政：不是新一輪監管打擊

國家新聞出版署於12月22日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》（下稱「意見稿」），引發資本市場對網遊股的恐慌，A股網遊板塊周一、二延續跌勢。摩根士丹利分析「意見稿」內容，料對網遊公司收入的實際影響輕微，又看好行業將在長期內繼續保持健康的增長。

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