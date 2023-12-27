摩根士丹利看待網遊新政：不是新一輪監管打擊 研究報告 12:14 2023/12/27 分享： 分享： 國家新聞出版署於12月22日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》（下稱「意見稿」），引發資本市場對網遊股的恐慌，A股網遊板塊周一、二延續跌勢。摩根士丹利分析「意見稿」內容，料對網遊公司收入的實際影響輕微，又看好行業將在長期內繼續保持健康的增長。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 研究員：4原因示歐央行續鷹只是「嘴硬」 2023/12/23 研究員：4原因示歐央行續鷹只是「嘴硬」 中經會「新」變化 助港股新定價 2023/12/21 中經會「新」變化 助港股新定價 美聯儲如何開啟減息？ 2023/12/19 美聯儲如何開啟減息？ 【2024前瞻】建銀國際：美減息 港股受益 恒指望20500點 2023/12/16 【2024前瞻】建銀國際：美減息 港股受益 恒指望20500點 【內房前瞻】摩根士丹利：2024下半年回暖 國企內房享整合紅利 2023/12/16 【內房前瞻】摩根士丹利：2024下半年回暖 國企內房享整合紅利 宏觀分析 中國市場 大行報告 A股