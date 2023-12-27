摩根士丹利看網遊新政：不是新一輪監管打擊

國家新聞出版署於12月22日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》（下稱「意見稿」），引發資本市場對網遊股的恐慌，A股網遊板塊周一、二延續跌勢。摩根士丹利分析「意見稿」內容，料對網遊公司收入的實際影響輕微，又看好行業將在長期內繼續保持健康的增長。

摩根士丹利指出，雖然「意見稿」大部分條款重申了自2018年以來公布的現行規定，但有新的條款針對變現行為，例如設置課金上限（包括虛擬物品的交易），以及限制通過獎勵來提高用戶參與度（包括每日登錄和充值優惠）：

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由於新條款基本上涵蓋了所有各手遊廠商行之有效的變現行為，市場對此出現強烈反應同時恐慌性拋售網遊股，實屬情有可原。不過摩根士丹利就認為，實際的收入影響將小於5%，原因如下......

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報告來源：摩根士丹利

編輯：陳煒傑

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