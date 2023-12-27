近期土地市場接連錄得多宗流標個案，正當市場普遍預料在本月中截標的大嶼山住宅地亦難逃流標的命運，用地最終以低價批出予本地龍頭發展商，某程度上可見政府寧願隨行就市調整底價，避免再有地皮流標，以穩定市場信心及增庫房收入。

雖然近期多幅地皮流標，但早前僅接1份標書的大嶼山長沙住宅地，最終以約2.04億元批出予信置 （00083） ，每平方呎樓面地價2,492元。與區內地價相比，呎價相隔不足5年，暴跌約8成，呎價亦創逾7年半住宅官地新低紀錄，某程度反映政府寧願低價批地，以防再有地皮流標收場。

其實政府寧低價批地亦不無道理，因為觀乎今年本港樓市表現持續疲弱，價量均跌。據最新差估署數據，今年至今全年樓價已經跌3.9%，屬於2017年3月後、逾6年半新低。一二手成交量亦大幅下挫，據主要代理行數據，一手私宅首11個月錄9,731宗，預測全年錄約1.05萬宗，料將創2013年9,753宗後近10年次低水平。二手私宅方面，首11個月則錄27,850宗，預測全年只有約3萬宗，登記量或創1996年有紀錄以來28年歷史新低。

同時，在樓市氣氛不濟之下，發展商手上還有不少餘貨待推，故普遍認為投地未必划算，變相再削投地皮氣氛。若然是次順利批出用地，或可向市場釋放較正面的訊息。

另一方面，賣地收入一向為政府重要的財政來源之一，惟今年接連錄地皮流標個案，大幅拖累賣地收入。累計今年售出的4幅住宅官地及1幅商業用地，合共錄得約134.416億元賣地收入，比起去年全年賣地收入逾287.25億元，按年跌53%，再度成為2010年主動賣地後最少的一年。此外，發展商補地價意慾亦下降，據本報統計，今年首11個月，補地價金額涉約196億元，比起去年全年約414.8億元，低逾5成，預計將創2020年後3年新低，因此估計政府考慮到財政收入大挫後，亦籍批地增庫房收入。

記者：潘淑盈



▲ 政府隨行就市 低價賣地穩定信心