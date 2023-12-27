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華潤醫療抵買 估值有望回歸

財金專欄 2023/12/27

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華潤醫療（01515）在內地經營醫院，自有醫院是公司主要收入來源，而2022年出現盈利倒退67%後，2023年獲母公司注資，盈利已見修復，未來業績可以保持雙位數增長，估值有望回歸。

華潤醫療2023年上

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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