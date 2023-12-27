華潤醫療抵買 估值有望回歸 財金專欄 2023/12/27 分享： 分享： 華潤醫療（01515）在內地經營醫院，自有醫院是公司主要收入來源，而2022年出現盈利倒退67%後，2023年獲母公司注資，盈利已見修復，未來業績可以保持雙位數增長，估值有望回歸。 華潤醫療2023年上 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股冬至後 行情不再冷 2023/12/23 港股冬至後 行情不再冷 中字股實力談 - 好友由希望變絕望 港股冬至高台插水（第四版） 2023/12/22 好友由希望變絕望 港股冬至高台插水（第四版） 中字股實力談 - 重拾高增長 買復星旅文 2023/12/22 重拾高增長 買復星旅文 中字股實力談 - A股單日轉向 內銀冬至或減息 港股能否走出黑暗？（第四版） 2023/12/21 A股單日轉向 內銀冬至或減息 港股能否走出黑暗？（第四版） 中字股實力談 - 第二曲綫浮現 華潤置地吸納 2023/12/21 第二曲綫浮現 華潤置地吸納 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 國資委 中國發改委 人民幣 服務 北京 板塊