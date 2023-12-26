美政客炒作國安 日資也成威脅 國際 23:05 2023/12/26 分享： 分享： 美國鋼鐵公司（U.S. Steel）被日本製鐵收購，乍看或以為是一宗普通的商業併購，卻在美國引起了相當大的回響，因為美鋼不是普通的公司，曾是地球上產量最大鋼企，以及是世上首間市值破10億美元的公司，代表着美國工業如日中天的時期。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 2023/12/21 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 2023/12/20 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 取消文化威脅美國社會 恐釀文化戰爭 2023/12/22 取消文化威脅美國社會 恐釀文化戰爭 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 2023/12/21 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 你可能感興趣 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 22:27 2023/12/21 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 22:41 2023/12/20 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 22:10 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 最新專欄文章 國金札記 - 日資收購美資 緣何涉國家安全？ 今日 日資收購美資 緣何涉國家安全？ 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 2023/12/22 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 2023/12/21 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 2023/12/21 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 國金札記 - 挑戰特朗普參選資格 並非好棋？ 2023/12/21 挑戰特朗普參選資格 並非好棋？ 政治 選舉 經濟 總統大選 收購 合併 拜登 特朗普 日本 美國