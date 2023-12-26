  • 17°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 07:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美政客炒作國安 日資也成威脅

國際 23:05 2023/12/26

分享：

分享：

美國鋼鐵公司（U.S. Steel）被日本製鐵收購，乍看或以為是一宗普通的商業併購，卻在美國引起了相當大的回響，因為美鋼不是普通的公司，曾是地球上產量最大鋼企，以及是世上首間市值破10億美元的公司，代表着美國工業如日中天的時期。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機
2023/12/21
日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機
挑戰特朗普參選資格 並非好棋
2023/12/20
挑戰特朗普參選資格 並非好棋
大馬推「網購稅」 限制跨境電商
2023/12/19
大馬推「網購稅」 限制跨境電商
取消文化威脅美國社會 恐釀文化戰爭
2023/12/22
取消文化威脅美國社會 恐釀文化戰爭
環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴
2023/12/21
環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴

你可能感興趣

日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機
22:27 2023/12/21
日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機
挑戰特朗普參選資格 並非好棋
22:41 2023/12/20
挑戰特朗普參選資格 並非好棋
大馬推「網購稅」 限制跨境電商
22:10 2023/12/19
大馬推「網購稅」 限制跨境電商

最新專欄文章

國金札記 - 日資收購美資 緣何涉國家安全？
今日
日資收購美資 緣何涉國家安全？
日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機
2023/12/22
日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機
日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機
2023/12/21
日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機
環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴
2023/12/21
環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴
國金札記 - 挑戰特朗普參選資格 並非好棋？
2023/12/21
挑戰特朗普參選資格 並非好棋？
政治 選舉 經濟 總統大選 收購 合併 拜登 特朗普 日本 美國

下一篇文章

【2024前瞻】普徠仕：2024年續關注三大主題