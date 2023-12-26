美政客炒作國安 日資也成威脅

美國鋼鐵公司（U.S. Steel）被日本製鐵收購，乍看或以為是一宗普通的商業併購，卻在美國引起了相當大的回響，因為美鋼不是普通的公司，曾是地球上產量最大鋼企，以及是世上首間市值破10億美元的公司，代表着美國工業如日中天的時期。

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