京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭

新一年將至，中央近日出招，3個涉粵港澳大灣區的重磅規劃和計劃接連出台，當中不少惠港政策。有政界中人坦言，港粵兩地融合必將加速，港人要抓住機遇，也要應對競爭。

國務院新聞辦公室將於周四在北京舉行大灣區建設

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