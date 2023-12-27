京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭 財金專欄 2023/12/27 分享： 分享： 新一年將至，中央近日出招，3個涉粵港澳大灣區的重磅規劃和計劃接連出台，當中不少惠港政策。有政界中人坦言，港粵兩地融合必將加速，港人要抓住機遇，也要應對競爭。 國務院新聞辦公室將於周四在北京舉行大灣區建設 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 2023/12/22 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 有政戲 - 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗 2023/12/21 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗 有政戲 - 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？ 2023/12/20 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？ 有政戲 - 特首述職安排變化 凸顯港戰略定位 2023/12/19 特首述職安排變化 凸顯港戰略定位 有政戲 - 特首赴京述職 會否獲「聖誕禮物」？ 2023/12/18 特首赴京述職 會否獲「聖誕禮物」？ 政治 大灣區 香港 銀行 零售 外滙 就業 立法會 餐飲 外資