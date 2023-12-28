【2024前瞻】普徠仕：內外因素撑日經濟 央行幣策成風險

重點：

日本2024年經濟料強勁增長，而勞動力市場緊縮帶來經濟增長動力，加上日公司治理改革見成果，料日本市場將吸更多外資，惟若日本央行收緊政策將成市場構成重要風險。

日本2024年的前景亮麗，我們預計其經濟將強勁增長，並有迹象顯示通脹將可持續改善。全球經濟的健康狀況、寬鬆貨幣政策，以及日圓走弱，是支撑我們抱持正面預期的重要因素。

然而，若日本央行藉加息收緊政策，這一行動將對市場構成重要風險。鑑於日本央行不願意白費迄今為止取得的成果，我們認為該行與市場溝通時，將繼續保持鴿派立場，並維持寬鬆貨幣政策。

日公司治理改革見成果 將吸更多外資

在市場前景方面，隨着日本的公司治理改革措施取得成果，簡化交叉持股結構，以及企業趨向更有效配置資本，市場將有更多潛在價值尚待挖掘。隨着股本回報率（ROE）的提高，日本企業將更具全球競爭力，並將吸引更多外資。

勞動力市場緊縮帶來經濟增長動力

另外，勞動力市場情況是影響日本長期通脹前景的主要因素之一。近年來，日本勞動市場持續緊張，目前失業率於長期低位徘徊。部分行業仍面臨勞動力短缺，顯示緊張的勞動環境可能會持續到2024年。

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2023年4月舉行的年度薪資談判顯示，日本的整體工資上漲3.6%，其中基本薪金上漲2.1%，為1992年以來的最大升幅。幾十年來......

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