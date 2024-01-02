法巴徐啟敏：2024料息口敏感股造好（附板塊名單）

市場預期2024年3月就開始減息，但法巴看法較市場保守，預料聯儲局6月才開始減息，全年合共減1.25厘，意味著至年底聯邦基金利率區間將會回落至4至4.25厘。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏在接受MoneyTimes專訪時表示，受惠減息預期，建議投資者留意息口敏感股。

徐啟敏說，聯儲局主席鮑威爾以前這麼多年的取向都是比較鷹派的，但去年12月他也一反常態，出來說2024年可能準備開始減息周期，我們預計6月就會開始減息，總共會減125點子，可能有時候就是25點子減，也都不排除有時會減得多一點。

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地產收租股

徐啟敏指，自從市場開始炒作減息預期後，相關的息口敏感股相對大市已經有所回升，例如地產股、收租股及公用股這些，都對息口比較敏感。

「如果開始減息，這些股份應該會繼續跑贏，2024年我們也繼續看好這些股份。」

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