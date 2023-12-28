增長勝同業 中電信抵買 財金專欄 2023/12/28 分享： 分享： 中國電信（00728）是內地三大電訊運營商之一，盈利連續三年增長，股價今年升幅達17%，跑贏恒生指數，公司未來三年盈利每年盈利複合增長可達11%，可以支持股價再尋頂。 中電信2023年1至9月首三季收入 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 2023好友踩油門 恒指萬七收官？（第四版） 2023/12/27 2023好友踩油門 恒指萬七收官？（第四版） 中字股實力談 - 華潤醫療抵買 估值有望回歸 2023/12/27 華潤醫療抵買 估值有望回歸 中字股實力談 - 港股冬至後 行情不再冷 2023/12/23 港股冬至後 行情不再冷 中字股實力談 - 好友由希望變絕望 港股冬至高台插水（第四版） 2023/12/22 好友由希望變絕望 港股冬至高台插水（第四版） 中字股實力談 - 重拾高增長 買復星旅文 2023/12/22 重拾高增長 買復星旅文 每股盈利 市盈率 雲端 中國工業和信息化部 5G 中國 指數 人民幣 服務 行業