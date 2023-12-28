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增長勝同業 中電信抵買

財金專欄 2023/12/28

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中國電信（00728）是內地三大電訊運營商之一，盈利連續三年增長，股價今年升幅達17%，跑贏恒生指數，公司未來三年盈利每年盈利複合增長可達11%，可以支持股價再尋頂。

中電信2023年1至9月首三季收入

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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