融資環境變 美超級高鐵夢醒

有美版超級高鐵之稱的「超迴路列車」（Hyperloop），開發商Hyperloop One雖然獲得馬斯克（Elon Musk）、維珍創辦人布蘭森（Richard Branson）等富豪創業家加持，仍陷財困，擬在12月31日裁走所有員工，關門大吉。

...