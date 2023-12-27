融資環境變 美超級高鐵夢醒 國際 22:55 2023/12/27 分享： 分享： 有美版超級高鐵之稱的「超迴路列車」（Hyperloop），開發商Hyperloop One雖然獲得馬斯克（Elon Musk）、維珍創辦人布蘭森（Richard Branson）等富豪創業家加持，仍陷財困，擬在12月31日裁走所有員工，關門大吉。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美政客炒作國安 日資也成威脅 今日 美政客炒作國安 日資也成威脅 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 2023/12/21 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 2023/12/20 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 取消文化威脅美國社會 恐釀文化戰爭 2023/12/22 取消文化威脅美國社會 恐釀文化戰爭 你可能感興趣 美政客炒作國安 日資也成威脅 今日 19:30 美政客炒作國安 日資也成威脅 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 22:27 2023/12/21 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 22:41 2023/12/20 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 最新專欄文章 美政客炒作國安 日資也成威脅 今日 美政客炒作國安 日資也成威脅 國金札記 - 日資收購美資 緣何涉國家安全？ 今日 日資收購美資 緣何涉國家安全？ 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 2023/12/22 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 2023/12/21 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 2023/12/21 環球央行轉向在望 英歐斯人獨憔悴 經濟 交通 創業 高鐵 馬斯克