普徠仕：2024年高通脹高利率低增長 財金專欄 2023/12/28 分享： 分享： 踏入2024年，市場正在轉向高通脹、高利率及低增長的新格局，而這些重大轉變將為適應新常態的投資者帶來機會。面對不確定的市場環境，投資者宜謹慎配置資產、投資於長綫增長的主題、發掘有望順應正面變革的公司， ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管楊俊 普徠仕新興市場探索股票策略基金經理管志齡 普徠仕靈活新興市場債券策略基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：美國通脹接近政策目標 2023/12/27 陶冬：美國通脹接近政策目標 DWS：日股為亞洲市場首選 2023/12/22 DWS：日股為亞洲市場首選 首源投資：亞債回報預期增加 2023/12/21 首源投資：亞債回報預期增加 信銀國際：亞洲債市展現新機遇 2023/12/20 信銀國際：亞洲債市展現新機遇 陶冬：聯儲局變鴿 美股創新高 2023/12/19 陶冬：聯儲局變鴿 美股創新高 貨幣政策 個股分析 基金 減息 股票 日圓 銀行 Alphabet（美：GOOG）