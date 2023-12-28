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普徠仕：2024年高通脹高利率低增長

財金專欄 2023/12/28

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踏入2024年，市場正在轉向高通脹、高利率及低增長的新格局，而這些重大轉變將為適應新常態的投資者帶來機會。面對不確定的市場環境，投資者宜謹慎配置資產、投資於長綫增長的主題、發掘有望順應正面變革的公司，

...

撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管
楊俊 普徠仕新興市場探索股票策略基金經理
管志齡 普徠仕靈活新興市場債券策略基金經理　　

欄名 : 名家觀點

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