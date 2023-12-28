北上深圳買名牌 退稅手續絕不易

剛過去的聖誕5天假期，港人北上是內地客南下的3倍多。中央剛出台的深港合作發展規劃，提及境外旅客離境退稅「即買即退」，港澳人士皆受惠，有港人以為到深圳可平買LV等國際名牌，但原來手續絕不簡單，香港應不必

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