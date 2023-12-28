北上深圳買名牌 退稅手續絕不易 財金專欄 2023/12/28 分享： 分享： 剛過去的聖誕5天假期，港人北上是內地客南下的3倍多。中央剛出台的深港合作發展規劃，提及境外旅客離境退稅「即買即退」，港澳人士皆受惠，有港人以為到深圳可平買LV等國際名牌，但原來手續絕不簡單，香港應不必 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭 2023/12/27 京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭 有政戲 - 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 2023/12/22 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 有政戲 - 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗 2023/12/21 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗 有政戲 - 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？ 2023/12/20 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？ 有政戲 - 特首述職安排變化 凸顯港戰略定位 2023/12/19 特首述職安排變化 凸顯港戰略定位 香港 人民幣 深圳 商場 海關 口岸 信用卡 手袋 羅湖 PRADA