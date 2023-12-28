2024學會愛自己 先學「覆盤」

2024年將至，無論過去一年，過得是否順心，新一年新開始，從投資理財的角度，第一件事，就是要學會「覆盤」，把2023年的經驗總結，試錯修正，從實戰中汲取經驗，才是成長基石，更是財富積累的法門。

倘大家之前未有過「覆盤」的習慣，那麼從今天起，先制定一份自家專屬的投資理財清單，在2024年便可以大派用場，努力執行計劃，才能實現理想目標。

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一年伊始，大家可把心願寫上，無論目標是置業、創業、退休、環遊世界、財務自由，還是為父母或子女提供更好的生活環境，要實現這些目標，都要做好長遠投資規劃，持續為資產增值。

根據2023年《Endowus財富洞察報告》 研究顯示，受通脹上升導致資產貶值和物價飈升影響，約41%的港人對退休儲蓄的充足性感到不確定。要有足夠資金實現退休計劃，各位絕對不能忽視計劃的重要性。

定期檢視 控制投資風險

市場環境每年都在改變，盡管美國暫停加息，但2024年的通脹和息口環境仍然存在不確定性，加上全球大選年，大家在制定每年的個人理財清單，也要定期檢視生活開支、債務狀況、儲蓄計劃、投資回報、保險計劃和退休計劃等，是否配合實際需要及預期。

一份好的理財清單，能助你透過整合儲蓄、投資和支出的狀況，清楚地了解和檢視達標進度，確保投資和收入超過通脹水平，實現短期或長遠的投資目標。

六大年度理財清單

1. 個人開支

隨着疫後復常，很多公司已取消居家工作政策，海外旅行已全面恢復，日常開支難免增加，這也是時候重新審視和評估支出預算。

在日常生活中，我們可以通過管理收入及支出，找出潛在超支或節省的項目，並作出適當調整。首先，各位可以列出每月的總收入，包括正職及兼職薪金、投資收入以及其他收入來源，並且根據總收入制定開支預算；然後詳細記錄每月的實際開支，如飲食、交通、娛樂及日常雜項，如果入不敷支，則需節省不必要的開支，並針對性地進行調整。

2. 儲蓄計劃

在有效控制開支預算後，如果收入仍有盈餘，可以考慮將其用於儲蓄。尤其是建立一個應急基金，以應對突發事件，如失業或緊急醫療費用。



為自己設定明確而切實可行的儲蓄目標，每月進行固定儲蓄，應急基金最好能夠支付3到6個月的基本生活費用。

3. 債務管理

加息周期下，無論是信用卡或是各種貸款產品，其利息費用亦會跟隨利率而上升，因此做好債務管理變得至關重要。以信用卡為例，其利率與美國聯儲局的基準有直接關係，當其利率的上升，信用卡的最優惠利率也會隨之上升，如各位現時有任何信用卡欠款，應一筆過清還或選擇定額還款，避免繳付最低還款額，盡量把利息支出減至最低。

4. 投資部署

定期檢視投資組合的風險和回報，能確保其表現是否符合你的預期。現時各種宏觀經濟因素亦會影響市場走勢，故在投資時，更要持續留意環球經濟環境的變化，根據個人情況或計劃轉變，進行投資風險管理，達成長遠投資目標。

在目前環球經濟增長放緩、加息等不確定的環境下，分散投資於多元產品可減低投資風險。此外，各位亦要注意現時組合的投資成本，如管理費用和交易費用較高，則應選擇其他較高效的投資方法。

5. 保險計劃

隨著年齡增長或家庭狀況轉變，例如是結婚或生育等重大變化，你的保障需求也會有所不同。因此定期檢查現有保險覆蓋範圍，確保其保障足夠應付實際的生活狀況和未來需求。同時亦要避免購買過多保險，超出真正保障所需，變相增加不必要的支出。

6. 退休計劃

為了確保未來的退休保障能夠應對通脹升幅，各位應考慮盡早制定退休計劃。首先，設定明確的退休目標，包括預計的退休年齡、生活方式和每月開支，以確定你需要積累多少資金來實現目標。

另外，選擇適合你的投資方式及工具，並透過每月固定供款，以增加退休儲蓄，應對通脹的影響。及早展開退休規劃能夠讓你受益於長期投資的增長，從而在退休前積累更多的資金。

一年交替，除了買一份心儀的禮物犒賞自己外，用心制定一份全新的投資理財清單，並且認真地執行與檢視，也是另一種寵愛自己的方式。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：陳煒傑

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