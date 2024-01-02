國壽逾7厘高息 惟3原因被摩通削目標價近2成（持續更新）

市場預計美國聯儲局在2024年3月開始減息的機會已增至逾7成（點擊圖片放大），並料好大機會在7月已將聯邦基金利率推低至4.5厘以下（點擊圖片放大），即剛低過較12月點陣圖顯示的預期利率中位數4.6厘。熱門收息股如銀行股、地產股、公用股，以及冷門收息股如內地的電力股、燃氣股等，將有何影響？

專訪法巴徐啟敏 談港股2024年4大催化劑【下一頁】

延伸閱讀：普徠仕：2024年續關注三大主題

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1月2日：

【11：30】曾是熱門收息股的內險股，在過去一段時間同時受惠新冠疫情及內房債務危機的夾擊。當中，2023年及2024年預測股息率分別約5.3厘及7.5厘（據彭博綜合券商預測）的藍籌內險股中國人壽 （02628） ，日前被摩根大通發表報告將目標價由18元下調約16.7%至15元，惟投資評級維持「增持」。

摩通報告指，更新國壽的分析模型，以反映其第四季度的業務環境及市場財務狀況。摩通表示，相對亞洲同業，國壽根據國際財務報導準則第17號（IFRS-17）公布的財務資料並不足夠，因此維持以現有財務數據作分析，將其目標價下調至，以反映......

【10：30】法巴財富管理亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏接對美國利率展望，以及息口敏感股的最新看法，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：2024 地產主調「去庫存」

【09：45】內房股在行業債務危機下，派息能力在售樓表現、財務狀態差別下表現參差，不少未能派息，但有些的股息率逾5厘甚至逾10厘。據中指研究院最新發布《2023年中國房地產銷售額百億企業排行榜》顯示，保利發展（滬：600048）居首位，期內銷售額達4,207億元（人民幣‧下同）；萬科 （02202） 銷售額約3,755.4億元，排第二；而排第三及第四位分別為中國海外 （00688） 旗下中海地產及華潤置地 （01109） ，期內銷售額分別為3,098億元及3,070.3億元。

至於2023年中國房地產銷售額排第五至十名，分別為綠城中國 （03900） 、招商蛇口（深：001979）......

【06：30】不少內房股受行業債務危機衝擊，而失去派息能力，令「收息股魅力」消退。法巴財富管理亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏對內房板塊的最新看法，詳見：【下一頁】

【01：00】美國加息周期完結，甚至有望在2024年3月開始減息，令傳統收息股的吸引力回升，加上中電控股 （00002） 的澳洲業務復甦在望（點擊圖片放大），提升其增加每股派息升的能力（點擊圖片放大）。

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更多關於中電的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

1月1日：

【15：00】中銀國際早前就2024年展望，發表《中國市場報告》及選出27隻首選股。當中，有8隻收息股，包括：

12月30日：

【07：30】香港銀行股為港人熱門收息股之一，而中資龍頭券商中金對美國息率的2024年展望，以及對香港銀行股相關影響，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股深圳高速公路 （00548） ，分析詳見：【下一頁】

12月29日：

【13：30】2023及2024年預測股息率分別約4.4厘及4.5厘的港人熱門收息股港鐵 （00066） ，獲摩根士丹利發表最新研究報告繼續給予「減持」的投資評級，以反映其債務成本上升及該行現預測低於市場共識；而目標價基於分部估值法，維持29元不變。

摩根士丹利表示......

【01：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而中資券商信銀國際對美國息率及香港樓市的2024年展望，分析詳見：【下一頁】

12月28日：

【18：15】國際評級機構惠譽近日表示，內地新房銷售疲軟、債務資本市場融資渠道受阻，疊加優先保交樓，將導致未出險中資民營房企在2024年繼續面臨債券償付壓力。

惠譽續指出，盡管中央政府敦促銀行加快向房地產市場投放貸款，但銀行在向房企發放新貸款時，仍將保持高度選擇性，因此預期部分未出險民營房企或將借助債務重組來延遲償付債券本金，更有甚者或將直接違約。2024年，未出險民營房企將需分別償付境內和境外債券本金總額......

【16：15】中資龍頭券商中金展望2024年全球經濟及利率，以及推介3大主題，當中不乏收息股，其分析詳見：【下一頁】

【13：00】2023年及2024年預測股息率分別約4.5厘及6.2厘的信義光能 （00968） ，近日獲花旗發表報告維持其投資評級為「買入」，惟目標價卻由10元大幅下調44%至5.6元。

花旗表示，由於信光第四季光伏玻璃毛利率受壓，加上成本上升，對其2023年全年盈利預測下調7%，另考慮到其多晶矽工廠的預計虧損，對其2024及2025年盈利預測下調6%至15%。

花旗認為，盡管......

延伸閱讀：樓價剛好又係跌32%？

【11：30】瑞銀最新發表關於新世界 （00017） 的研究報告表示，因為估計新世界在出售新創建 （00659） 所得的180億元收益和230億元的手頭自由現金，應足以支付2024財年（年結日：6月底）的到期債券及相關資本支出和費用，相信市場對新世界現金狀況的擔憂應該會有所緩解，維持其投資評級為「中性」，惟仍下調新世界2023至2025財年盈利預測，並將其目標價由20.4元下調至12.8元。

不過，瑞銀估計，出售新創建可能會導致15億元的經常性股息收入損失，因此降低新世界利息和股息支付的能見度，並預測其2024至2025財年的每股派息將從2023財年的0.76元（不包括特別息）下調至0.6元。此外，瑞銀又認為......

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更多關於12月第五周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【長江基建】

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