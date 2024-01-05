摩根士丹利：港住宅2024年續跌 偏好2類地產股（持續更新）

市場預計美國聯儲局在2024年3月開始減息的機會已增至逾7成（點擊圖片放大），並料好大機會在7月已將聯邦基金利率推低至4.5厘以下（點擊圖片放大），即剛低過較12月點陣圖顯示的預期利率中位數4.6厘。熱門收息股如銀行股、地產股、公用股，以及冷門收息股如內地的電力股、燃氣股等，將有何影響？

專訪法巴徐啟敏 談港股2024年4大催化劑【下一頁】

延伸閱讀：普徠仕：2024年續關注三大主題

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1月5日：

【18：15】摩根士丹利最新發表關於香港房地產行業的研究所報告指，2023年下半年，利率高企及宏觀經濟疲弱，令本港樓市趨勢緩和，預期此情況在2024年將持續，並估計2024年住宅樓價跌10%、零售租金升3%、寫字樓租金跌5%，因此偏好零售敞口佔比較大的公司，多於寫字樓及住宅，同時偏好淨現金公司，例如長實集團 （01113） 及信和置業 （00083） ，多於高負債公司。

不過，若果利率回落速度較預期快，摩根士丹利相信房地產信託（REITs）及發展商將會受惠。

摩根士丹利將......

【13：15】高盛就港銀前景發表的最新報告（分析詳見本文今日【12：30】報道），雖然維持6間上市香港銀行股的投資評級（點擊圖片放大），但僅得滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 沒有被下調目標價。

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【12：30】香港銀行股為港人熱門收息股，而高盛就港銀前景發表的最新報告指，中國房地產風險敞口導致港銀蒙受的損失上升，而投資者已有預期，股價亦已反映相關負面因素，反觀目前港銀本港房地產業務的減值雖並非太嚴重，但港銀相關敞口則大得多，預期有不少銀行2024年起需要開始適度計提撥備，幸而相信其對銀行盈利的影響有限。

總體而言，高盛將港銀2023至2024年平均每股盈利預測平均下調7%及8%，未來12個月目標價則平均下調6%，惟2025至2026財年則上調2%。

高盛維持渣打集團 （02888） 、滙豐控股 （00005） 及中銀香港 （02388） 的投資評級為「買入」，並維持東亞銀行 （00023） 及......

【07：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股兗礦能源 （01171） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股廣深鐵路 （00525） ，分析詳見：【下一頁】

1月4日：

【15：45】里昂最新發表研究報告相信，大部份該行覆蓋的綜合企業仍能維持派息增加（詳見本文今日【14：15】報道），而相關股份的最新目標價及投資評級如下：

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【14：15】香港綜合企業為港人傳統收息股之一，而里昂就香港綜合企業發表的最新研究報告指，2024年投資者對相關股份的主要關注點，可能仍是安全派息。

【14：15】香港綜合企業為港人傳統收息股之一，而里昂就香港綜合企業發表的最新研究報告指，2024年投資者對相關股份的主要關注點，可能仍是安全派息。

里昂表示，相信大部份該行覆蓋的綜合企業仍能維持派息增加，因為估計2025年行業經常性盈利按年增長約13%，以及健康的合併資產負債表（淨負債與權益比率為17%）。里昂續指出......

【12：30】中資股內不乏熱門收息股，例如內銀股、內險股、中資電訊營運股等，而這些股份增加每股派息的能力，與中國經濟前景關係密切。摩根士丹利對中國經濟的最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股昆侖能源 （00135） ，分析詳見：【下一頁】

1月3日：

【17：15】花旗最新發表關於香港房地產行業的報告，對行業在2024年看法保持悲觀態度（分析詳見今日【16：15】及昨日【15：15】的報道），並下調多隻香港地產及收租股的目標價（點擊圖片放大），當中對REITs及部分收租相對看得不算太淡。

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【16：15】花旗最新發表關於香港房地產行業的報告，對行業在2024年看法保持悲觀態度。花旗認為，香港發展商在2024年股價表現，將取決於在房地產市場長期疲弱的情況下，其自由現金流波動性及派息取態。

花旗續指出，自由現金流可見程度較高，以及具有穩定股息前景的公司將跑贏大市，而專注發展房屋，並擁有大量資本開支計劃，以及負債比率高的公司應該會跑輸大市。

股份選擇方面，花旗首選買入領展 （00823） 、九龍倉置業 （01997） 及置富產業信託 （00778） 。此外，花旗將新世界發展 （00017） 的投資評級由「中性」降至「沽售」，目標價亦由13.85元調低至9.2元；並同時將九龍倉集團 （00004） 及港鐵 （00066） 的投資評級一舉由「買入」直接降至「沽售」，而......

【15：00】海通國際最新發表關於香港銀行業的研究報告（詳見本文今日【12：15】報道），僅得滙豐控股 （00005） 給予「中性」的投資評級（點擊圖片放大），其餘均給予「跑贏大市」的投資評級。

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【12：45】2024年11月舉行美國總統大選，其結果或多或少影響美國經濟以至利率後向。英國歷史悠久資產管理公司施羅德解構美國總統大選的潛在局面，分析詳見：【下一頁】

【12：15】銀行股為港人熱門收息股，而海通國際最新發表關於香港銀行業的研究報告指，香港本地貸款增長較為疲弱，內房涉及的貸款敞口風險仍未見明顯好轉，並基於內房敞口的佔比多少，以及對高風險貸款計提的進度，建議關注渣打銀行 （02888） ，繼續給予其「跑贏大市」投資評級，以及目標價75.12元不變。

海通國際指，整體貸款質量來看，2023年第三季關注率為1.9%，自2022年末以來不斷下降，但不良率從2021年9月的「恒大事件」起仍在攀升，2023年第三季按季升11個基點至1.61%；幸而按揭貸款資產質量平穩，拖欠超過3個月的貸款佔比為0.07%，拖欠超過6個月的貸款佔比為0.05%，按季均持平。

此外，海通國際續指出......

延伸閱讀：定存息降租金揚 游資重返樓市？

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評等待復甦收息股銀河娛樂 （00027） ，分析詳見：【下一頁】

1月2日：

【21：00】恒生指數公司分析恒生高股息率指數（「HSHDYI」）表現跑贏大市，詳見：【下一頁】

【18：30】內房股在行業債務危機下，派息能力在售樓表現、財務狀態差別下表現參差。摩根士丹利最新發表關於內房行業的報告表示，根據內地市場數據公司克而瑞，30間主要內房發展商在2023年12月合約銷售按月升4%，但按年則跌49%，而全年合約銷售跌37%；期內國營房企跑輸同業，主要受較高基數影響，反觀半國營房企表現較佳。

摩根士丹利續指出，全年計，華潤置地 （01109） 、中國海外 （00688） 及越秀地產 （00123） 等國營企業，銷售有正面增長，表現跑出，主要受惠品牌效應、擁有較多可銷售的土地儲備、暫停施工的風險較低；部分違約的民營房企，銷售跌幅逾50%。

摩根士丹利認為......

【16：45】濠賭股為等待復甦的收息股，而澳門昨日公布的12月博彩收入按月增16%至186億元（澳門元‧下同），按年大增4.3倍。摩根大通最新發表研究報告指，12月濠賭收高於市場預期的170億至175億元，意味日均賭收為5.99億元，為自澳門重新開放以來，復甦率首次達到2019年水平的80%以上。

此外，摩通續指出，澳門第四季中場賭收按季升12%至13%，創下486億元的歷史新高，是自重新開放以來首次超過疫情前的水平，並達到2019年同期的105%以上；惟同期貴賓廳賭收再次小幅下降，料按季減3至4%。

摩通表示，濠賭股將由1月底開始公布第四季盈利，預計行業EBITDA（除息稅折舊及攤銷溢利）......

【15：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而花旗對本港住宅市場的最新預測，基於受供應偏多及息口仍然高企所影響，預計2024年本港樓市將繼續回調，跌幅約10%，而周期底部或在2025年出現，當中將取決於利率走勢及中國宏觀環境。

此外，花旗預料，由於供過於求和需求疲軟......

【12：30】航運股為對經濟周期極敏感、股息率忽高忽低的另類收息股。當中，2023年及2024年預測股息率分別約9.1厘及3.5厘（據彭博綜合券商預測）的中遠海控 （01919） ，被大和發表最新報告，將目標價由13元大降26.2%至9.6元，惟投資評級維持「買入」。

大和表示，配合早前下調東方海外 （00316） 及中遠海運港口 （01199） 目標價，以及公司貨櫃船業務市帳率（PB）目標0.9倍等因素，而降中遠海控目標價下調。

大和續指出，上海出口集裝箱運價指數自2023年11月底上升，近期紅海襲擊事件導致供應鏈中斷及運價進一步上升......

【11：30】曾是熱門收息股的內險股，在過去一段時間同時受惠新冠疫情及內房債務危機的夾擊。當中，2023年及2024年預測股息率分別約5.3厘及7.5厘（據彭博綜合券商預測）的藍籌內險股中國人壽 （02628） ，日前被摩根大通發表報告將目標價由18元下調約16.7%至15元，惟投資評級維持「增持」。

摩通報告指，更新國壽的分析模型，以反映其第四季度的業務環境及市場財務狀況。摩通表示，相對亞洲同業，國壽根據國際財務報導準則第17號（IFRS-17）公布的財務資料並不足夠，因此維持以現有財務數據作分析，將其目標價下調至，以反映......

【10：30】法巴財富管理亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏接對美國利率展望，以及息口敏感股的最新看法，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：2024 地產主調「去庫存」

【09：45】內房股在行業債務危機下，派息能力在售樓表現、財務狀態差別下表現參差，不少未能派息，但有些的股息率逾5厘甚至逾10厘。據中指研究院最新發布《2023年中國房地產銷售額百億企業排行榜》顯示，保利發展（滬：600048）居首位，期內銷售額達4,207億元（人民幣‧下同）；萬科 （02202） 銷售額約3,755.4億元，排第二；而排第三及第四位分別為中國海外 （00688） 旗下中海地產及華潤置地 （01109） ，期內銷售額分別為3,098億元及3,070.3億元。

至於2023年中國房地產銷售額排第五至十名，分別為綠城中國 （03900） 、招商蛇口（深：001979）......

【06：30】不少內房股受行業債務危機衝擊，而失去派息能力，令「收息股魅力」消退。法巴財富管理亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏對內房板塊的最新看法，詳見：【下一頁】

【01：00】美國加息周期完結，甚至有望在2024年3月開始減息，令傳統收息股的吸引力回升，加上中電控股 （00002） 的澳洲業務復甦在望（點擊圖片放大），提升其增加每股派息升的能力（點擊圖片放大）。

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更多關於中電的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

1月1日：

【15：00】中銀國際早前就2024年展望，發表《中國市場報告》及選出27隻首選股。當中，有8隻收息股，包括：

12月30日：

【07：30】香港銀行股為港人熱門收息股之一，而中資龍頭券商中金對美國息率的2024年展望，以及對香港銀行股相關影響，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股深圳高速公路 （00548） ，分析詳見：【下一頁】

12月29日：

【13：30】2023及2024年預測股息率分別約4.4厘及4.5厘的港人熱門收息股港鐵 （00066） ，獲摩根士丹利發表最新研究報告繼續給予「減持」的投資評級，以反映其債務成本上升及該行現預測低於市場共識；而目標價基於分部估值法，維持29元不變。

摩根士丹利表示......

【01：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而中資券商信銀國際對美國息率及香港樓市的2024年展望，分析詳見：【下一頁】

12月28日：

【18：15】國際評級機構惠譽近日表示，內地新房銷售疲軟、債務資本市場融資渠道受阻，疊加優先保交樓，將導致未出險中資民營房企在2024年繼續面臨債券償付壓力。

惠譽續指出，盡管中央政府敦促銀行加快向房地產市場投放貸款，但銀行在向房企發放新貸款時，仍將保持高度選擇性，因此預期部分未出險民營房企或將借助債務重組來延遲償付債券本金，更有甚者或將直接違約。2024年，未出險民營房企將需分別償付境內和境外債券本金總額......

【16：15】中資龍頭券商中金展望2024年全球經濟及利率，以及推介3大主題，當中不乏收息股，其分析詳見：【下一頁】

【13：00】2023年及2024年預測股息率分別約4.5厘及6.2厘的信義光能 （00968） ，近日獲花旗發表報告維持其投資評級為「買入」，惟目標價卻由10元大幅下調44%至5.6元。

花旗表示，由於信光第四季光伏玻璃毛利率受壓，加上成本上升，對其2023年全年盈利預測下調7%，另考慮到其多晶矽工廠的預計虧損，對其2024及2025年盈利預測下調6%至15%。

花旗認為，盡管......

延伸閱讀：樓價剛好又係跌32%？

【11：30】瑞銀最新發表關於新世界 （00017） 的研究報告表示，因為估計新世界在出售新創建 （00659） 所得的180億元收益和230億元的手頭自由現金，應足以支付2024財年（年結日：6月底）的到期債券及相關資本支出和費用，相信市場對新世界現金狀況的擔憂應該會有所緩解，維持其投資評級為「中性」，惟仍下調新世界2023至2025財年盈利預測，並將其目標價由20.4元下調至12.8元。

不過，瑞銀估計，出售新創建可能會導致15億元的經常性股息收入損失，因此降低新世界利息和股息支付的能見度，並預測其2024至2025財年的每股派息將從2023財年的0.76元（不包括特別息）下調至0.6元。此外，瑞銀又認為......

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更多關於12月第五周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【長江基建】

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