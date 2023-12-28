英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 國際 22:53 2023/12/28 分享： 分享： 英國大選最遲須於2025年1月舉行，意味在位13年的保守黨政府，只剩大約13個月時間推升民望。考慮到減稅等「派糖」政策需時見效，明年首季公布的春季財政預算案，相信是首相辛偉誠（Rishi Sunak）最後的搶分機會。 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 融資環境變 美超級高鐵夢醒 2023/12/28 融資環境變 美超級高鐵夢醒 美政客炒作國安 日資也成威脅 2023/12/28 美政客炒作國安 日資也成威脅 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 2023/12/21 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 2023/12/20 挑戰特朗普參選資格 並非好棋 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 2023/12/19 大馬推「網購稅」 限制跨境電商 你可能感興趣 融資環境變 美超級高鐵夢醒 19:53 2023/12/28 融資環境變 美超級高鐵夢醒 美政客炒作國安 日資也成威脅 19:58 2023/12/28 美政客炒作國安 日資也成威脅 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 22:27 2023/12/21 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 最新專欄文章 美政客炒作國安 日資也成威脅 2023/12/28 美政客炒作國安 日資也成威脅 融資環境變 美超級高鐵夢醒 2023/12/28 融資環境變 美超級高鐵夢醒 國金札記 - 融資環境劇變 美「超級高鐵」泡湯 2023/12/28 融資環境劇變 美「超級高鐵」泡湯 國金札記 - 日資收購美資 緣何涉國家安全？ 2023/12/27 日資收購美資 緣何涉國家安全？ 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 2023/12/22 日黑金風暴發酵 年度漢字藏玄機 政治 選舉 海外物業 侯俊偉 辛偉誠 高文浩 減稅 遺產稅 財政預算案 英國