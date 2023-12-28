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英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票

國際 22:53 2023/12/28

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英國大選最遲須於2025年1月舉行，意味在位13年的保守黨政府，只剩大約13個月時間推升民望。考慮到減稅等「派糖」政策需時見效，明年首季公布的春季財政預算案，相信是首相辛偉誠（Rishi Sunak）最後的搶分機會。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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