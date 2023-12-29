  • 19°C
香港時間 : 20231229日 (週五) 03:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打造盛事之都 巨星來港谷氣氛

財金專欄 2023/12/29

分享：

分享：

香港作為國際大都會，旅遊吸客若只「鬥平」並非出路，須營造國際盛事之都的氣氛，並改善整個服務業的體驗。例如球王美斯明年2月4日來港踢表演賽，不單吸引本地球迷，內地客都搶飛。

旅遊促進會總幹事崔定邦向本欄表

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 北上深圳買名牌 退稅手續絕不易
2023/12/28
北上深圳買名牌 退稅手續絕不易
有政戲 - 京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭
2023/12/27
京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭
有政戲 - 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路
2023/12/22
星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路
有政戲 - 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗
2023/12/21
搞活地區經濟 候任區議員擔大旗
有政戲 - 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？
2023/12/20
美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？
香港 服務 歌手 澳門 表演 演唱會 門票 美斯 啟德體育園 陸頌雄

上一篇文章

1萬元以下選擇

下一篇文章

灣區規劃再邁前 港抓機遇紓矛盾