打造盛事之都 巨星來港谷氣氛

香港作為國際大都會，旅遊吸客若只「鬥平」並非出路，須營造國際盛事之都的氣氛，並改善整個服務業的體驗。例如球王美斯明年2月4日來港踢表演賽，不單吸引本地球迷，內地客都搶飛。

旅遊促進會總幹事崔定邦向本欄表

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