打造盛事之都 巨星來港谷氣氛 財金專欄 2023/12/29 分享： 分享： 香港作為國際大都會，旅遊吸客若只「鬥平」並非出路，須營造國際盛事之都的氣氛，並改善整個服務業的體驗。例如球王美斯明年2月4日來港踢表演賽，不單吸引本地球迷，內地客都搶飛。 旅遊促進會總幹事崔定邦向本欄表 ... 訂閱hket.com即送 BodyAid防脫洗髮護髮產品系列詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 北上深圳買名牌 退稅手續絕不易 2023/12/28 北上深圳買名牌 退稅手續絕不易 有政戲 - 京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭 2023/12/27 京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭 有政戲 - 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 2023/12/22 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 有政戲 - 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗 2023/12/21 搞活地區經濟 候任區議員擔大旗 有政戲 - 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？ 2023/12/20 美列中港澳「海外敵對勢力」 影響多大？ 香港 服務 歌手 澳門 表演 演唱會 門票 美斯 啟德體育園 陸頌雄