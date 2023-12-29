復星財富李曉翀：2024年重要投資主題系列 - 蘋果MR

執筆於2023年最後一個交易日，發現坊間有不少對全年股市回顧的文章，筆者並不想重複，因此，此次想談談2024年開始，筆者覺得相對重要的投資主題。

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筆者認為，蘋果（美：AAPL）第一代混合實境（MR）產品Vision Pro將會是2024年開始，最重要的投資主題之一，原因是這會為現時的消費電子帶來新的發展賽道。



最新消息方面，根據外媒報道，蘋果第一代MR產品Vision Pro或於2024年1至2月於北美發布，發布的時間方面是較市場預期早，另外，近期亦有傳蘋果2024年1月會對北美的員工作Vision Pro相關的培訓，所以提早發布的機會偏高。



MR產業鏈的炒作在2023年最後一個月已經陸續顯現，中港股市偏弱之下，相關的股份股價表現方面有創新高及接近新高的表現，相信對於Vision Pro的憧憬不少。



大家對於MR的發展，印象可能還在VR方面，但筆者認為，MR並不僅僅是我們在VR中體驗的相對有限的空間，因此VR體驗的遊戲場景、影像場景等，MR有望打破場景的限制，如在更多的日常娛樂、生產力以及行業應用等領域擴張。



出貨量方面，短期不敢抱有太樂觀的想法，最近有傳2024年僅得50萬部出貨量，較早前市場預期的100萬部直接砍半，假若如是，相信炒價亦難以承受，不過例牌的飢餓營銷或為之後的銷售作鋪墊。



假設我們對標現時的平板和筆記本的應用場景，保守估計，MR未來有望達到年出貨量5億台以上，因此無論是MR本身或是相關產業鏈都是一個值得留意的，有較大潛在空間的投資賽道。



現時，蘋果已有產品開始進行提早適配MR的動作，例如，蘋果已於iOS 17.2正式版推送空間視頻拍攝功能，可通過iPhone拍攝具備景深3D資訊的空間視頻，並可在後續發售的Vision Pro設備上進行觀看。



蘋果MR的投資主題最直接當然是投資蘋果，過往一直被散戶咎病市值大升幅少，然而其2023年升幅達50%，而且是在仍未透露AI相關新產品的消息之下，那麼，連股神都後悔減持的個股，有什麼好質疑呢，反而是市場都質疑的時候，投資者就要想想是不是買入的好時機了。



（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）