華為胡厚崑新年致辭 料2023年收入逾7,000億人幣（附致辭全文）

華為輪值董事長胡厚崑今日（12月29日）發表以《腳踏實地，行穩致遠》為主題的致辭。

致辭中指出，經過數年的艱苦努力，華為經受住了嚴峻的考驗，公司經營基本回歸常態。預計2023年實現銷售收入超過7,000億元人民幣，終端業務好於預期，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。

胡厚崑指出，2024年，各業務單元都要聚焦價值創造，多打糧食。大的戰略方向已基本確定，公司會繼續精簡機關，簡化管理，蕭規曹隨，適度優化。作戰權力下移，預算管理上收。

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以下為華為輪值董事長胡厚崑 致辭全文：

經過數年的艱苦努力，我們經受住了嚴峻的考驗，公司經營基本回歸常態。預計2023年實現銷售收入超過7000億元人民幣，其中ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。在此，我代表公司，感謝始終信任並支持我們的客戶，感謝與我們風雨同舟的產業鏈夥伴，感謝拼搏不屈的全體員工及默默奉獻的家屬們。是共同的信念，讓我們突破封鎖，並肩前行。

在過去的一年裡，市場和服務一綫員工拼搏奮鬥，保障了客戶網絡的穩定與安全。在臺風肆虐的7月，中國多地通訊基礎設施受損嚴重，我們與運營商一起，深入最前綫搶通網絡；歐洲存儲團隊，扭轉營商環境的不利局面，用出色的解決方案贏得了客戶的「非常滿意」；印尼雅萬高鐵，當地交付團隊踐行「在印尼、為印尼」，120天快速完成沿綫通信網絡建設；

在布基納法索，項目覆蓋幾百公里的河流湖泊，交付老兵踏遍每一處作業點，在雨季到來前搶先完成所有施工；拉美客戶現網擁塞提出緊急擴容，要求26天完成交付，交付團隊攻堅克難，讓不可能成為可能······。研發、供應等各體系員工努力奮鬥，在業務連續性、技術先進性方面取得了進步，智能終端恢復規模供應，MetaERP完成全球200多家子公司切換，算力實現了規模突破與商用，歐拉操作系統、高斯數據庫等基礎軟件已在多個行業應用，鴻蒙自研內核獲得行業最高等級安全認證。

艱苦的努力讓我們活了下來並獲得成長，但挑戰依然嚴峻......更多內容，訂戶請登入。

資料來源：華為官網

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