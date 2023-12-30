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中金解構減息對港銀的危與機

財金 01:03 2023/12/30

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重點：

1. 在4厘以上的利率環境中，香港銀行對加息的邊際收益已明顯下降。

2. 適度減息反而有望緩解市場對於信貸需求、資產質量等其他角度的擔憂，所以，適度減息對銀行經營並非壞事。

3. 若聯儲局2024年年中開始減息，這有望成為本地信貸需求與手續費收入的拐點。

在歷史加息周期之中，香港銀行整體能夠取得較好的絕對收益與相對收益。同時，我們應注意到香港銀行內部存在明顯分化，兩家國際銀行表現明顯好於本地銀行。

展望2024年，我們看好在高利率環境下，香港銀行的投資機會，其中國際銀行優於本地銀行，主要得益於國際銀行在本輪加息周期中資產質量穩健、業績及股東回報提升的確定性較強。

海外利率周期接近「下半場」，銀行息差有望保持高位。中金宏觀團隊預計，2024年美國聯儲局或在下半年開始減息，中期維度或上調通脹目標。截至2023年12月26日，市場預測聯儲局在2024年3月末啟動減息，年末基準利率水平仍保持在3.75厘至4厘的較高水平。

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我們認為，適度減息對銀行經營並非壞事，在4厘以上的利率環境中，加息的邊際收益已明顯下降。因此，適度減息反而有望緩解市場對於信貸需求、資產質量等其他角度的擔憂。我們預計......

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撰文 : 中金公司

欄名 : 中金觀點

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