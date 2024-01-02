從戰略到投資 「攻其不備」

1956年10月，英國、法國和以色列以埃及宣布收歸國有蘇伊士運河公司和禁止以色列船隻通過運河與蒂朗海峽為藉口，聯合發動了對埃及的進攻，試圖重新控制運河。當時以色列軍隊的首要目標是埃及軍隊的核心要塞米特拉山口，因此埃及派出大量軍隊駐守該地區。10月的某天，米特拉山口上空突然出現了四架以色列戰機。埃及士兵立即準備好機槍，打算還擊。

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然而，以色列戰機並沒有向地面開火，也沒有投下炸彈。他們只是突然向下俯衝接近地面，然後又迅速飛升到高空。埃及士兵們呆了，不知道該如何應對。

一名埃及士兵意識到情況不對，決定立即向上級報告。然而，他發現所有的通訊綫路都被切斷。原來，以色列戰機這一舉動並非為了進行攻擊，而是利用飛機割斷埃及軍隊用於通訊的電話綫。以色列利用這種「攻其不備」的策略，頓時使埃及士兵陷入了困境，無法有效地進行指揮和溝通。

投資和戰略一樣，當我們將大部分資產投放在自己認為安全項目時，可能會覺得一切都安頓妥當，可以安枕無憂。然而，市場可能會突然變動，把計劃打亂。

在過去20年中，許多香港投資者以「三宅一生」為目標，即是購買一套自住物業，並將其餘兩套物業出租，依靠租金收入自製退休長糧。很多人都未曾預料到香港的房價竟然會有下跌的時候，而且租金回報率也下降至2%至3%的水平。投資者的資產主要集中在房地產上，如果在這個時候出售物業，那些在高位購入的物業就變成了蝕錢的投資。

另外，有些人由於接近退休年齡，他們的借貸能力可能已經降低，想要套現和資產活化就變得更加困難。

可考慮投資本地及海外物業

筆者相信許多接近退休年齡的投資者都面臨着上述情況。房地產投資一直以來都是筆者所喜愛的領域，因為它具有較低的風險、潛在的升值潛力以及能夠創造穩定收入的優勢。對於那些同樣熱愛房地產投資的投資者來說，除了本地的物業，大家也可探索投資海外物業的可行性。

最近，筆者注意到有愈來愈多較成熟年齡層的客戶前來諮詢，希望能夠獲得更多退休方案的保障，以便能夠安心地享受人生。筆者希望能夠為這些投資者提供意見，讓他們能夠在投資房地產方面有更多的選擇，並為退休生活做好充分的準備。

新年伊始，祝各位讀者在新的一年都可以順利地找到適合自己的投資工具，把握機遇創造穩定的被動收入。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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