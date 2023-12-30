港股估值平 24年轉好運 財金專欄 2023/12/30 分享： 分享： 港股2023年最後三個交易反彈，好友食尾糊，以17047點收官。但連跌四年，累跌40%，2024年有望擺脫厄運，關鍵是人民幣能重拾升值路，以及中央能活躍資本市場，內地股市便能重踏升浪，為港股牛市催化劑 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股2023被圍堵 2024能否突圍？（第四版） 2023/12/29 港股2023被圍堵 2024能否突圍？（第四版） 中字股實力談 - 增長勝同業 中電信抵買 2023/12/28 增長勝同業 中電信抵買 中字股實力談 - 2023好友踩油門 恒指萬七收官？（第四版） 2023/12/27 2023好友踩油門 恒指萬七收官？（第四版） 中字股實力談 - 華潤醫療抵買 估值有望回歸 2023/12/27 華潤醫療抵買 估值有望回歸 中字股實力談 - 港股冬至後 行情不再冷 2023/12/23 港股冬至後 行情不再冷 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 市盈率 人工智能 人民幣 中國軟件國際（00354） 中國海外發展（00688） 海螺水泥（00914）