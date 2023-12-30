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港股估值平 24年轉好運

財金專欄 2023/12/30

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港股2023年最後三個交易反彈，好友食尾糊，以17047點收官。但連跌四年，累跌40%，2024年有望擺脫厄運，關鍵是人民幣能重拾升值路，以及中央能活躍資本市場，內地股市便能重踏升浪，為港股牛市催化劑

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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