港股估值平 24年轉好運

港股2023年最後三個交易反彈，好友食尾糊，以17047點收官。但連跌四年，累跌40%，2024年有望擺脫厄運，關鍵是人民幣能重拾升值路，以及中央能活躍資本市場，內地股市便能重踏升浪，為港股牛市催化劑

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