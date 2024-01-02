華坊羅珏瑜：港交所魅力不再 極兔大削集資規模

猶記得2023年年中，處於低迷的IPO市場迎來一則讓人振奮的消息-印尼快遞公司極兔速遞 （01519） 考慮透過IPO出售5%至10%的股份，這將使其IPO價值在10億至20億美元之間。

可是好景不常，在投資者資金緊拙、印尼新法規禁止社群媒體平台上電子商務交易等因素影響下，極兔速遞最終將集資額由10億美元削減一半至5億美元，估值由今年5月從200億美元削至130億美元，減幅約35%。

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極兔速遞是一家國際物流及快遞公司，成立於2015年，總部位於印尼，目前已成為東南亞地區最大物流服務提供者之一。極兔速遞業務範圍包括快遞服務、倉儲、配送、跨境物流、電商物流等。據上市文件指出，按2022年包裹量計，極兔速遞是東南亞排名第一的快遞運營商，目前，極兔速遞的快遞業務已經覆蓋全球13個國家，包括印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西和埃及。

這家領先的物流服務運營商選擇在2023年進入資本市場，卻遇上前所未有的挑戰，由於投資者反應平淡，令極兔速遞被迫降低融資目標，而主因是香港市場狀況不佳，削弱投資者的興趣。

極兔速遞大削融資規模，反映港股市場正出現深層次矛盾。

縱然外圍經濟不濟，更不能忽略內部因素。曾受惠於背靠中國並面向國際的天賦優勢，加上其壟斷式的市場地位，港交所 （00388） 一直位於全球領先地位，誠然香港新股IPO近年排名每下愈況怪誰？......更多內容，訂戶請登入。

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