美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面

2024年，美國選民有望再次看到拜登與特朗普同台角逐美國總統席位。任何一方當選後的決策取態，將與另一方截然不同，但實施政策的能力，將取決於他們能否獲得美國國會的控制權。以下我們探討美國經濟及各種資產類別，在多個有可能發生的情景下的表現。

在1年後，美國人將重返投票站，選出未來4年的美國總統。

現任總統喬·拜登（Joe Biden）（點擊圖片放大）正在尋求連任，由於他面臨的反對聲音較少，因此有望獲選為民主黨總統候選人。前任總統唐納德·特朗普（Donald Trump）（點擊圖片放大）在共和黨初選中面臨激烈競爭，但相比起緊隨其後的挑戰者佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis），特朗普擁有近45個百分點的領先優勢。

▼ 點擊圖片放大

雖然在政治上沒有甚麼可以保證，但是拜登與特朗普之間進行第二次的競賽似乎已成定局。這並不是第一次美國總統候選人在選舉中二度對決，以往已經出現過6次，包括德懷特·艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）、阿德萊·史蒂文森（Adlai Stevenson）、民主黨人格羅弗·克利夫蘭（Grover Cleveland）與小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）。

國會控制權成另一關鍵

無論哪一位侯選人獲勝，若然他們不能控制美國國會，勝利將會沒有太大意義。美國眾議院所有435個席位都將重新進行競選，而參議院的100個席位中，將有34個進行競選。目前，每個政黨各自以微弱的優勢控制着一個議院。自2023年初以來，拜登的立法議程一直受到阻礙，其中一個原因是少數極端保守的共和黨議員，足以妨礙黨領袖的領導工作。

不過，假設拜登或特朗普成為總統並掌控美國國會，那麼會對金融市場產生甚麼影響？

若拜登連任，將會有甚麼情況出現？

有許多理由令拜登對他本人的選情感到樂觀，除了......

▼ 點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：施羅德投資觀點（2024年1月）

延伸閱讀：【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測（新增圖表）

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...