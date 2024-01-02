黑石：怎樣未雨綢繆做投資

高通脹使聯儲局以幾十年來最快的步伐加息，從量化寬鬆變為量化緊縮。

未來加息情況和經濟增長及消費市道均不明朗，令10年期美國國債的期限溢價變為正數。經歷近代急劇的波動後，10年期美國國債孳息率飆升至新高。隨着股票與債券於2022年10月出現正相關性，傳統60/40股債投資組合（即投資組合的資產配置大致為，60%股票及40%固定收益）所提供的多元化投資程度有所不足。

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目前狀況令眾多投資者無所適從，我們認為：

目前的宏觀經濟環境有潛力為私募債權創造利好市場。

歷史顯示，對於投資組合配置而言，私募債權資產可產生重大的分散投資作用，當中包括60/40股債組合。

私募債權 未雨綢繆

投資者經常得到的忠告是，利率持續高企將可能使投資收益率上升，但亦會令借款人的壓力加劇。因此，我們認為......更多內容，訂戶請登入。

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