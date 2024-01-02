網遊股災後重升 摩通：創造了吸引買點

12月22日國家新聞出版署起草的《網絡遊戲管理辦法》（徵求意見稿），震撼本已脆弱的市場信心，騰訊（00700）、網易（09999）出現罕見的巨大跌幅。恐慌過後，摩根大通相信股價對意見稿反應過度，因此為騰訊和網易創造了一個吸引人的進入點。該行預計騰訊和網易的遊戲變現將受到負面但微小的影響。

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摩根大通主要認為局方無意引發新一輪嚴厲監管，最終定案對騰訊、網易的財務影響輕微︰

一、汰弱留強。摩根大通預計意見稿的措施將對內容質素低和變現行為進取的廠商產生更大影響，騰訊和網易作為業內兩大廠商（見圖四），遊戲質素通常比業內同行更高。

二、充值限額影響被高估。摩根大通點出意見稿第十八條文「對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒」，將此解釋為即使遊戲設置充值限額，當用戶真的到額時，遊戲也只是警告而非禁止充值。因此，摩根大通認為充值限額最有可能是單筆交易上限而不是總消費上限。

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