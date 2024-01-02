歐元暫受制於1.12

市場對聯儲局減息預期似是過度樂觀，如紅海航道遲遲未解，提防會推高美國通脹使聯儲局3月難減息。紅海事件對美國通脹影響多大，到美國公布12月通脹率將有分曉。本周五，歐元區將率先公布12月年通脹率，料為

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