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英鎊重上1.3有困難

財金專欄 2024/01/02

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英國11月CPI年通脹率，從前值4.6%急降至3.9%。數字大大提升英倫銀行於今年5月減息可能性。有兩點必須理解，英經濟並不理想，一直只維持近零增長水平。而首相辛偉誠最遲要在2025年1月面對大選，其

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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