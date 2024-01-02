英鎊重上1.3有困難 財金專欄 2024/01/02 分享： 分享： 英國11月CPI年通脹率，從前值4.6%急降至3.9%。數字大大提升英倫銀行於今年5月減息可能性。有兩點必須理解，英經濟並不理想，一直只維持近零增長水平。而首相辛偉誠最遲要在2025年1月面對大選，其 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 提防美元短綫反彈 今日 提防美元短綫反彈 歐元暫受制於1.12 今日 歐元暫受制於1.12 日圓有邁向138可能 今日 日圓有邁向138可能 澳元69美仙暫有阻力 今日 澳元69美仙暫有阻力 紐元料升勢止於66美仙 今日 紐元料升勢止於66美仙 你可能感興趣 提防美元短綫反彈 今日 01:00 提防美元短綫反彈 歐元暫受制於1.12 今日 01:00 歐元暫受制於1.12 日圓有邁向138可能 今日 01:00 日圓有邁向138可能 最新專欄文章 提防美元短綫反彈 今日 提防美元短綫反彈 加元料於1.3暫見頂 今日 加元料於1.3暫見頂 紐元料升勢止於66美仙 今日 紐元料升勢止於66美仙 澳元69美仙暫有阻力 今日 澳元69美仙暫有阻力 日圓有邁向138可能 今日 日圓有邁向138可能 經濟 美國 美元 指數 英國 外滙 貨幣政策 美滙 GDP 歐元