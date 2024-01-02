日圓有邁向138可能

從日央行12月議息會議記錄中顯示，有委員曾提出脫離極度寬鬆貨幣政策的可能性。至於日央行行長值田和男對加息態度則一直反覆，一時謂不急於改變政策，一時又謂通脹已回升到通脹目標，似暗示有加息之意。日央行

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