日圓有邁向138可能 財金專欄 2024/01/02 分享： 分享： 從日央行12月議息會議記錄中顯示，有委員曾提出脫離極度寬鬆貨幣政策的可能性。至於日央行行長值田和男對加息態度則一直反覆，一時謂不急於改變政策，一時又謂通脹已回升到通脹目標，似暗示有加息之意。日央行 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 提防美元短綫反彈 今日 提防美元短綫反彈 歐元暫受制於1.12 今日 歐元暫受制於1.12 英鎊重上1.3有困難 今日 英鎊重上1.3有困難 澳元69美仙暫有阻力 今日 澳元69美仙暫有阻力 紐元料升勢止於66美仙 今日 紐元料升勢止於66美仙 你可能感興趣 提防美元短綫反彈 今日 01:00 提防美元短綫反彈 歐元暫受制於1.12 今日 01:00 歐元暫受制於1.12 英鎊重上1.3有困難 今日 01:00 英鎊重上1.3有困難 最新專欄文章 提防美元短綫反彈 今日 提防美元短綫反彈 加元料於1.3暫見頂 今日 加元料於1.3暫見頂 紐元料升勢止於66美仙 今日 紐元料升勢止於66美仙 澳元69美仙暫有阻力 今日 澳元69美仙暫有阻力 英鎊重上1.3有困難 今日 英鎊重上1.3有困難 經濟 美國 美元 指數 英國 外滙 貨幣政策 美滙 GDP 歐元