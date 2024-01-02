澳元69美仙暫有阻力

國際銅鐵價升，加上亞太區內兩大貨幣日圓及人民幣兌美元升值，澳元強也理所當然。不過一紅海航道倘不能盡快回復正常，時間一長或會拖累全球經濟，屆時可對澳元不利。2024年1月15日澳洲將公布11月CPI通脹

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