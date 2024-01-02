澳元69美仙暫有阻力 財金專欄 2024/01/02 分享： 分享： 國際銅鐵價升，加上亞太區內兩大貨幣日圓及人民幣兌美元升值，澳元強也理所當然。不過一紅海航道倘不能盡快回復正常，時間一長或會拖累全球經濟，屆時可對澳元不利。2024年1月15日澳洲將公布11月CPI通脹 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 提防美元短綫反彈 今日 提防美元短綫反彈 歐元暫受制於1.12 今日 歐元暫受制於1.12 英鎊重上1.3有困難 今日 英鎊重上1.3有困難 日圓有邁向138可能 今日 日圓有邁向138可能 紐元料升勢止於66美仙 今日 紐元料升勢止於66美仙 你可能感興趣 提防美元短綫反彈 今日 01:00 提防美元短綫反彈 歐元暫受制於1.12 今日 01:00 歐元暫受制於1.12 英鎊重上1.3有困難 今日 01:00 英鎊重上1.3有困難 最新專欄文章 提防美元短綫反彈 今日 提防美元短綫反彈 加元料於1.3暫見頂 今日 加元料於1.3暫見頂 紐元料升勢止於66美仙 今日 紐元料升勢止於66美仙 日圓有邁向138可能 今日 日圓有邁向138可能 英鎊重上1.3有困難 今日 英鎊重上1.3有困難 經濟 美國 美元 指數 英國 外滙 貨幣政策 美滙 GDP 歐元