紐元料升勢止於66美仙 財金專欄 2024/01/02 分享： 分享： 2023年首三季經濟有兩季出現按季負增長，市場也開始估計紐央行或許快則於2024年5月便要開展減息周期。對一個商品出口國而言，其貨幣強弱重點在於出口勢頭。倘G7大部份國家今年內減息為全球經濟帶來刺激， ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 提防美元短綫反彈 今日 提防美元短綫反彈 歐元暫受制於1.12 今日 歐元暫受制於1.12 英鎊重上1.3有困難 今日 英鎊重上1.3有困難 日圓有邁向138可能 今日 日圓有邁向138可能 澳元69美仙暫有阻力 今日 澳元69美仙暫有阻力 你可能感興趣 提防美元短綫反彈 今日 01:00 提防美元短綫反彈 歐元暫受制於1.12 今日 01:00 歐元暫受制於1.12 英鎊重上1.3有困難 今日 01:00 英鎊重上1.3有困難 最新專欄文章 提防美元短綫反彈 今日 提防美元短綫反彈 加元料於1.3暫見頂 今日 加元料於1.3暫見頂 澳元69美仙暫有阻力 今日 澳元69美仙暫有阻力 日圓有邁向138可能 今日 日圓有邁向138可能 英鎊重上1.3有困難 今日 英鎊重上1.3有困難 經濟 美國 美元 指數 英國 外滙 貨幣政策 美滙 GDP 歐元