紐元料升勢止於66美仙

2023年首三季經濟有兩季出現按季負增長，市場也開始估計紐央行或許快則於2024年5月便要開展減息周期。對一個商品出口國而言，其貨幣強弱重點在於出口勢頭。倘G7大部份國家今年內減息為全球經濟帶來刺激，

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