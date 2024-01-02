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紐元料升勢止於66美仙

財金專欄 2024/01/02

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2023年首三季經濟有兩季出現按季負增長，市場也開始估計紐央行或許快則於2024年5月便要開展減息周期。對一個商品出口國而言，其貨幣強弱重點在於出口勢頭。倘G7大部份國家今年內減息為全球經濟帶來刺激，

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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