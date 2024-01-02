加元料於1.3暫見頂

繼第三季GDP收縮1.1%，加拿大10月GDP按月比仍是零增長，經濟差是不爭事實。只要聯儲局開始減息，料加央行也會緊跟。以加拿大對美國經濟的依賴，當美加同減息經濟受惠一方料會是加拿大。惟此輪加元升勢過

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