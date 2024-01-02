拜登尋求連任，大選將於2024年11月舉行，而美國政府又有約7.8萬億美元的龐大債務需要掉期，所以可理解到為何市場認為聯儲局2024年有壓力需要盡早減息原因。

但能否如市場預期般於3月便減息，這還看當地

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