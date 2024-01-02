提防美元短綫反彈 財金專欄 2024/01/02 分享： 分享： 拜登尋求連任，大選將於2024年11月舉行，而美國政府又有約7.8萬億美元的龐大債務需要掉期，所以可理解到為何市場認為聯儲局2024年有壓力需要盡早減息原因。 但能否如市場預期般於3月便減息，這還看當地 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元暫受制於1.12 今日 歐元暫受制於1.12 英鎊重上1.3有困難 今日 英鎊重上1.3有困難 日圓有邁向138可能 今日 日圓有邁向138可能 澳元69美仙暫有阻力 今日 澳元69美仙暫有阻力 紐元料升勢止於66美仙 今日 紐元料升勢止於66美仙 你可能感興趣 歐元暫受制於1.12 今日 01:00 歐元暫受制於1.12 英鎊重上1.3有困難 今日 01:00 英鎊重上1.3有困難 日圓有邁向138可能 今日 01:00 日圓有邁向138可能 最新專欄文章 加元料於1.3暫見頂 今日 加元料於1.3暫見頂 紐元料升勢止於66美仙 今日 紐元料升勢止於66美仙 澳元69美仙暫有阻力 今日 澳元69美仙暫有阻力 日圓有邁向138可能 今日 日圓有邁向138可能 英鎊重上1.3有困難 今日 英鎊重上1.3有困難 經濟 美國 美元 指數 英國 外滙 貨幣政策 美滙 GDP 歐元