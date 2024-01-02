恒生高股息率指數 跑贏大市

在美國利率持續維持高企環境下，投資者追求具有合理股息回報的股票投資策略，恒生高股息率指數（HSHDYI）旨在反映港股中高息股的整體表現。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

高股息率指數 3年跑贏綜指28%

按過去3年表現，恒生高股息率指數跑贏恒指、國指及恒生綜合指數（圖一）。與作為基準的綜指比較，高股息率指數由2023年初至11月底跑贏4%，以3年期間計則跑贏28%（表二）。

在全球經濟充滿不確定性陰霾且美國利率仍然相對高企，美國聯邦基金利率目前處於5.25厘至5.5厘（圖二）。由於美息可能仍一段時間內維持在當前的高水平，在這利率預期下，投資者對高息投資產品的濃厚興趣或會維持較長時間。

恒生高股息率指數的成分股權重根據淨股息率分配，個股權重上限為10%。淨股息率指的是扣除預扣稅之後的股息率。合資格證券為恒生綜合指數的大型或中型成分股......更多內容請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...