  • 19°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高息股受捧 恒生高股息率指數跑贏大市

研究報告 19:10 2024/01/02

分享：

分享：

在美國利率持續維持高企環境下，投資者追求具有合理股息回報的股票投資策略，恒生高股息率指數（HSHDYI）旨在反映港股中高息股的整體表現。

點擊圖片放大
+5
+4

高股息率指數 3年跑贏綜指28%

按過去3年表現，恒生高股息率指數跑贏恒指、國指及恒生綜合指數（圖一）。與作為基準的綜指比較，高股息率指數由2023年初至11月底跑贏4%，以3年期間計則跑贏28%（表二）。

在全球經濟充滿不確定性陰霾且美國利率仍然相對高企，美國聯邦基金利率目前處於5.25厘至5.5厘（圖二）。由於美息可能仍一段時間內維持在當前的高水平，在這利率預期下，投資者對高息投資產品的濃厚興趣或會維持較長時間。

恒生高股息率指數的成分股權重根據淨股息率分配，個股權重上限為10%。淨股息率指的是扣除預扣稅之後的股息率。合資格證券為恒生綜合指數的大型或中型成分股......更多內容請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 恒指專題

最新專欄文章

恒生高股息率指數 跑贏大市
今日
恒生高股息率指數 跑贏大市
恒指11月跌0.4% 中生製藥升26%成藍籌王
2023/12/04
恒指11月跌0.4% 中生製藥升26%成藍籌王
恒指11月跌0.4% 中生製藥升26%
2023/12/04
恒指11月跌0.4% 中生製藥升26%
減肥藥需求增 生科股跑贏大市
2023/11/29
減肥藥需求增 生科股跑贏大市
減肥藥需求增 生科股跑贏大市
2023/11/27
減肥藥需求增 生科股跑贏大市
港股 基金 ETF 經濟 股票 恒生指數 恒生中國企業指數

上一篇文章

網遊股災後逆市升 摩通：創造了吸引買點

下一篇文章

黑石：怎樣未雨綢繆做投資