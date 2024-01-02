復星財富李曉翀：2024年重要投資主題系列 - 衛星互聯網

筆者不得不承認，當前衛星互聯網的發展尚處早期起步階段，但發展進程提速顯著，若我們十年後回看今天，或者不失為開始留意該產業鏈的好時機。

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筆者篩選了一些去年海內外重要的衛星互聯網相關的事件作分享，首先內地方面，2023年7與9日，中國在酒泉衛星發射中心，用長征二號丙火箭，成功發射衛星互聯網技術試驗衛星，2023年11月18日，中國衛星互聯網技術試驗衛星在西昌衛星發射中心再次發射成功，衛星互聯網組網拉開序幕。

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2023年10月31日，美國國防部高級研究計劃局（DARPA）發布了「月球十年框架（LunA-10）」能力研究信息徵集（RFI），為可持續的月球基礎設施和商業應用提供政策、法律和經濟模式支持。



DARPA表示月球十年框架旨在支持美國太空總署（NASA）、各國政府（簽署了阿耳忒彌斯協議的國家）和商業企業部署一套高效組合、集成的月球基礎設施框架，以迅速擴大月球探測和商業規模的未來模型。綜合框架將顛覆當前的技術範式，即每個月球著陸器或各類月面活動都必須有機地支持所有所需的資源，如生存能力、通信和數據存儲。



應用方面，衛星功能的演進將帶動手機直連的普及與應用，例如，衛星在透明轉發的基礎上進行技術演進，搭載增強版本的「星上基站」，來增強系統整體的通信容量和覆蓋能力。另外，衛星與衛星之間也需要進行信息的高效傳輸，一般通過星間激光通信鏈路來實現，衛星會搭載激光通信終端來構建星間信息傳輸網絡。近期或有望實現的是，手機可以不通過地面終端和地面站，可以和衛星直接進行通信。



例子方面，馬斯克旗下SpaceX算是市場的焦點，缺點是暫時未上市。根據SpaceX官網信息，其適用於現有的LTE手機。無需更改硬件、固件或特殊應用程序，即可通過星鏈發送文本、語音和數據。筆者預計2024年實現短信發送，2025年實現語音通話，2026年實現上網（Data），同年分階段實現IOT（物聯網）。



短期來看，前端衛星生產製造環節將有望依託衛星發射進程提速率先受益，中長期維度隨著技術設施建設的逐步完善，下游衛星互聯網應用側相關環節將迎來黃金發展階段，但下游的收成期應該在5至10年後，相信現時產業鏈的公司仍然處於概念探索階段。