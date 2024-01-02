海通談中國「九運」：科技應運而生

2024年熱話之一，就是以20年為一個周期的「三元九運」迎來輪轉，中國由「土運」轉向「火運」。海通國際在其2024年港股展望中，將九運融入周期分析，看好中國此輪火運將在人工智能（AI）技術上達到領先水準，預計2024年有火運加成的AI將繼續推動硬件和應用相關的科技股行情。

在太陽系的九大行星中，土星與木星每隔20年相會一次；土星、木星、水星每隔60年相會一次；九大行星每隔180年就會處於太陽的同一側，形成「九星連珠」。因這種天體運行規律永不改變，所以天文學家據此劃定「三元九運」時間體系，以180年為一正元，每一正元又分上、中、下三元，每元60年，每元分三運，即一至九運。

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中國剛過去的是八白土運（2004至2023年，先天運1996至2016年），催生出房地產的20年大牛市。從先天運來看，房地產1996 年就已經啟動了，到2016年達到高峰。五大房地產企業在2009至2016年間的銷售額實現了年均31.4%的成長。地產牛市也成就了一批以李嘉誠為首的地產首富。

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2024 年中國將正式進入九紫火運，海通國際參照美國、日本及韓國行九運的過程，看好中國催生大量科技龍頭企業：

美國九運1964至1983年（先天運1954至1974年），正好對應1959至1970年間美國矽谷爆發期及隨後的個人電腦發展時代：1968 年英特爾成立、1976 年蘋果成立、1977 年甲骨文成立、1984年思科成立，均處於這個時期。

日本及韓國九運2004至2023 年（先天運1996至2016年），日本相機產業光是佳能、索尼、尼康、富士膠片和松下五家巨頭，就供應了全球超過93%的數碼相機；日本汽車產業全球領先，擁有本田、豐田、日產三大王牌；韓國的三星電子2000年代成為全球電子產品的一綫品牌，2017年成為全球最大的半導體製造商。

至於甚麼科技企業可以跑出，海通國際看好人工智能相關硬體以及應用（半導體、機器人、無人駕駛、XR）、新能源（新能源車、電池及新材料、光伏、氫能、核融合）、醫藥（減肥藥等創新藥）、甚至宇宙探索（衛星、火箭）。

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最值得關注的顛覆性創新技術，自然要數由ChatGPT打響頭砲的生成式人生智能（AIGC），而中國已埋下大量有望孕育行業龍頭的種子。僅在2023上半年，中國AIGC相關公司融資58.9億元人民幣，事件數42起，遠超大部分年份全年。 2018 年後資本投資的AI 企業初具規模，例如商湯 （00020） ，雲從等公司在近幾年獲得了數十億美元的融資。 2023 年AI新創公司大額融資頻現，此外百度 （09888） 也設立了10 億元規模的「百度文心投資基金」。

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康波周期尾段 中國料顯著回升

單談火運，可能還是流於「風水佬講故」，但海通國際指出......

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