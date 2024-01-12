滙豐環研：2原因調升太地2023年盈測 惟未來2年存2風險（持續更新）

美國聯儲局加息周期結束已是市場共識，惟美國12月就業市場保持強勁，令2024年3月開始減息的機率由早前7成多，降至截稿前的62.3%（點擊圖片放大），而5月續減息與停減的機率差距也拉近（點擊圖片放大），熱門收息股如銀行股、地產股、公用股，以及冷門收息股如內地的電力股、燃氣股等，將有何影響？

專訪國策專家趙文利 薦2024十大首選股【下一頁】

延伸閱讀：【2024前瞻】普徠仕：2024年續關注三大主題

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1月12日：

【12：00】滙豐環球研究日前就香港收租股發表研究報告指，香港寫字樓收租股受到了三重打擊，並預料香港寫字樓租金繼去年跌5.9%後，2024年將進一步下降5%至7%（滙豐環研原先預料續降3%）（詳見昨文今日【12：15】報道）。其中，滙豐環研就太古地產 （01972） 另有更詳細股份分析報告指，市場低估了太地在香港和內地的購物商場及其項目儲備的快速復甦，並將其投資評級由「持有」上調至「買入」，惟目標價由19元降至18.7元。

滙豐環研相信，太古地產多元化且不斷增長的投資組合可以抵禦寫字樓行業的風暴，預計其整體權益租金收入在2022年下降3%後，2023年將增長8%，並於2024年再增10%。滙豐環研又將太地2023年盈利預測上調33%，惟2024年及2025年盈測則分別下調6%和4%，並預料太地2023至2025年每股派息分別為......

【01：00】本報專欄「投資熱話」點評熱門收息股友邦保險 （01299） ，分析詳見：【下一頁】

1月11日：

【16：15】野村最新發表關於中國電信 （00728） 的研究報告，維持其「買入」的投資評級，並將其目標價由4.6元上調至5元。野村表示，中電信的人工智能、雲端、大數據、衛星通訊等業務將成為新的增長動力，而其2023年首三季服務收入按年增長6.4%，主要得益於核心業務穩健營運，以及雲計算與大數據等新興業務的持續擴張，其增長勢頭料於去年第四季得以延續。

野村預測......

延伸閱讀：商廈市場復甦路漫長

【13：30】滙豐環球研究就香港收租股最新發表的研究報告指，香港寫字樓收租股受到了三重打擊，並預料香港寫字樓租金繼去年跌5.9%後，2024年將進一步下降5%至7%（滙豐環研原先預料續降3%）（詳見本文今日【12：15】報道）。至於滙豐環研調整部分收租股的投資評級及目標價如下：

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【12：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股，而滙豐環球研究就此板塊最新發表的研究報告指，香港寫字樓收租股受到了三重打擊，包括：

混合工作模式令更多人在家工作、利率上升及寫字樓供應嚴重過剩。

雖然香港寫字樓面積嚴重供過於求的現象普遍，但滙豐環研認為，潛在封頂息率擴張，以及投資物業公允價值潛在下降的負面因素，尚未完全反映在相關股份的股價上。

滙豐環研續指出，香港寫字樓空置率升至12.9%，創約20年來新高，甚至高於2003年沙士爆發期間的水平，惟仍低於16%的全球水平。疲弱的市場氣氛和大量新寫字樓供應，將加強租戶的議價能力，該報告預料，香港寫字樓租金繼去年跌5.9%後，2024年將進一步下降5%至7%（滙豐環研原先預料續降3%）。

滙豐環研又預計......

延伸閱讀：滙豐 2024中國經濟5大預言

【08：00】有逾100年歷史英國資產管理公司施羅德，對美國經濟、利率展望，以及定息資產配置分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股深圳高速 （00548） ，分析詳見：【下一頁】

1月10日：

【18：30】內銀股為熱門收息股，而國際評級機構惠譽表示，據最新中國銀行業壓力測試結果顯示，雖然各銀行在抵禦外部衝擊的能力上存在顯著差異，但預期整個行業在2024年仍將面臨持續的資本壓力，預計較弱勢的中小型銀行需要加快風險化解，包括加快降低不良貸款率及補充資本等，並要更堅定地實施金融體制改革，以集中監管及降低系統性風險。

惠譽預期，目前所有大型國有銀行，以及大多數惠譽評級的股份制商業銀行，仍有能力抵禦輕微的經濟衝擊；壓力測試顯示，在經濟温和下滑的情況下，19家系統重要性銀行（點擊圖片放大）的平均資本充足率將......

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【16：30】屬港人熱門長綫收息股的港鐵 （00066） ，獲摩根士丹利發表最新研究報告指其鐵路及零售業務仍未恢復至疫情前水平，加上其在2023年下半年未有房地產開發項目完工，同時土地招標受到市場疲軟所影響，若計及2023年下半年日出康城第11期的物業發展利潤初步入帳，預測其2023年度派息將按年持平，對比早前預期將按年增加2%。

該報告續指出，港鐵表明將繼續堅持漸進式派息政策，但82億元的股息總額已高於該行對港鐵2024年經常性利潤的預測，相應將其2023年的每股盈利預測下調3%，而2024及2025年分別下調5%及1%，以反映其......

【14：00】中資龍頭券商中金對美國利率最新展望，以及減息受惠股的分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：中金前瞻12月美CPI：或階段性反彈

【13：15】摩根大通近日發表最新《亞太區策略報告》（詳見本文今日【11：15】報道），當中5隻熱門收息股的目標價及投資評級如下......

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【11：15】摩根大通近日發表最新《亞太區策略報告》，列出23隻港股及中資股首選名單，當中有5隻熱門收息股，投資評級均為「增持」，包括......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股新奧能源 （02688） ，分析詳見：【下一頁】

1月9日：

【13：45】逾100年歷史英國資產管理公司施羅德對亞洲市場的2024年展望，當中不乏收息股，分析詳見：【下一頁】

【13：15】電訊股為港人熱門收息股之一，而摩根士丹利就此行業發表的最新研究報告指，2024年電訊行業首要投資主題是「企業回報改善及息口見頂」，並將推動各電訊商有望獲重評，重申電訊行業在2024年具吸引力看法，當中憧憬市場競爭格局穩定及5G升級持續，將帶來穩固增長動力，對今年增長前景保持樂觀看法。不過，摩根士丹利偏好內地電訊股，多於本港電訊股。

摩根士丹利對內地三大電訊商給予「增持」的投資評級，預計其今年將保持健康增長，服務收入料增長約6.3%，淨利潤預期增長約7.7%，相信在：

穩定的競爭、良性的監管，以及工業互聯網市場份額的強勁增長，

將共同推動行業成長。雖然中國經濟仍面對宏觀挑戰，但摩根士丹利相信，內地電訊行業可維持增長韌性，預期企業現金流的改善應能繼續提高股東回報，H股選股優次為......

延伸閱讀：【2024年減息】3大中資電訊股 誰最抵買？（第二版）

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股中國黃金國際 （02099） ，分析詳見：【下一頁】

1月8日：

【20：45】濠賭股為等待恢復派息力的收息股，券商高盛對行業復甦的最新看法，詳見：【下一頁】

【17：15】摩根士丹利最新發表的研究報告指，美國聯儲局轉向減息，不等於價質收息股跑贏大市的表現就此結束（詳見本文今日【16：30】報道）。摩根士丹利首選10隻亞洲收息股，其中有5隻為港股，目標價及投資評級如下：

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【16：30】摩根士丹利最新發表的研究報告指，美國聯儲局轉向減息，不等於價質收息股跑贏大市的表現就此結束，雖然市場預期2024年減息的次數較此前多，但整體金融狀況仍然緊張。

摩根士丹利相信，美國10年期國債孳息率位於4厘左右，仍會吸引資金流入貨幣基金及其他收益型的投資策略基金，而且市場預期聯儲局今年減息6次，但點陣圖指引只為3次，若這些價格行為轉勢，將利好收息股繼續在第一季跑贏。

摩根士丹利發布10隻首選亞洲收息股，其中包括5隻港股......

【13：30】摩根大通就中國及香港公用股發表最新研究報告指，利率較低和大宗商品價格將成為此板塊在2024年的主要投資重點。當中，摩通料長江基建 （01038） 將受惠於美元趨於穩定，2024年的股息率約為6厘，並將其投資評級由「中性」上調至「增持」，目標價也由40元上調至50元。惟長建旗下電能實業 （00006） ，摩通僅將其目標價由40元上調至50元，投資評級卻維持「中性」。

此外，摩通料華能國際 （00902） 或受惠於......

【06：00】建銀國際證券研究部首席策略師、董事總經理兼研究部主管趙文利點評減息受惠股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】美國加息周期完結，甚至有望在2024年3月開始減息，令傳統收息股的吸引力回升，加上中國移動 （00941） 傳統業務及新發展業務均具增長動力，提升其增加每股派息升的能力（點擊圖片放大）。

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更多關於中移動的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

1月7日：

【15：00】花旗近日發表的研究報告表示，中國移動 （00941） 管埋層參與了該行所舉行的「中國科技與電信企業日」，並引述中移動管理層維持2023年派息比率70%或以上指引，隨着5G網絡相關投資的減少，料資本開支（CAPEX）將呈下降趨勢，至2025年資本開支與銷售比率會降至20%水平，預計5.5G網路會有一定的資本支出投資，但該領域資本支出投資總額可能相當有限。

花旗報告續指出......

1月6日：

【08：00】摩根士丹利近日發表關於香港地產及收租股的研究報告（分析詳見本文昨日【18：15】報道），為反映香港樓市下行周期的影響，引用較大的資產淨值折讓，而調整部分地產股目標價（點擊圖片放大）。

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延伸閱讀：【2024年減息】3大中資電訊股 誰最抵買？

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股安徽皖通高速公路 （00995） ，分析詳見：【下一頁】

1月5日：

【18：15】摩根士丹利最新發表關於香港房地產行業的研究所報告指，2023年下半年，利率高企及宏觀經濟疲弱，令本港樓市趨勢緩和，預期此情況在2024年將持續，並估計2024年住宅樓價跌10%、零售租金升3%、寫字樓租金跌5%，因此偏好零售敞口佔比較大的公司，多於寫字樓及住宅，同時偏好淨現金公司，例如長實集團 （01113） 及信和置業 （00083） ，多於高負債公司。

不過，若果利率回落速度較預期快，摩根士丹利相信房地產信託（REITs）及發展商將會受惠。

摩根士丹利將......

【13：15】高盛就港銀前景發表的最新報告（分析詳見本文今日【12：30】報道），雖然維持6間上市香港銀行股的投資評級（點擊圖片放大），但僅得滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 沒有被下調目標價。

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【12：30】香港銀行股為港人熱門收息股，而高盛就港銀前景發表的最新報告指，中國房地產風險敞口導致港銀蒙受的損失上升，而投資者已有預期，股價亦已反映相關負面因素，反觀目前港銀本港房地產業務的減值雖並非太嚴重，但港銀相關敞口則大得多，預期有不少銀行2024年起需要開始適度計提撥備，幸而相信其對銀行盈利的影響有限。

總體而言，高盛將港銀2023至2024年平均每股盈利預測平均下調7%及8%，未來12個月目標價則平均下調6%，惟2025至2026年則上調2%。

高盛維持渣打集團 （02888） 、滙豐控股 （00005） 及中銀香港 （02388） 的投資評級為「買入」，並維持東亞銀行 （00023） 及......

【07：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股兗礦能源 （01171） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股廣深鐵路 （00525） ，分析詳見：【下一頁】

1月4日：

【15：45】里昂最新發表研究報告相信，大部份該行覆蓋的綜合企業仍能維持派息增加（詳見本文今日【14：15】報道），而相關股份的最新目標價及投資評級如下：

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【14：15】香港綜合企業為港人傳統收息股之一，而里昂就香港綜合企業發表的最新研究報告指，2024年投資者對相關股份的主要關注點，可能仍是安全派息。

里昂表示，相信大部份該行覆蓋的綜合企業仍能維持派息增加，因為估計2025年行業經常性盈利按年增長約13%，以及健康的合併資產負債表（淨負債與權益比率為17%）。里昂續指出......

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更多關於1月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【長江基建】

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