花旗：中移動CAPEX呈下降趨勢 續予「買入」（持續更新）

美國聯儲局加息周期結束已是市場共識，惟美國12月就業市場保持強勁，令2024年3月開始減息的機率由早前7成多，降至截稿前的62.3%（點擊圖片放大），而5月續減息與停減的機率差距也拉近（點擊圖片放大），熱門收息股如銀行股、地產股、公用股，以及冷門收息股如內地的電力股、燃氣股等，將有何影響？

專訪國策專家趙文利 薦2024十大首選股【下一頁】

延伸閱讀：【2024前瞻】普徠仕：2024年續關注三大主題

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1月8日：

【01：00】美國加息周期完結，甚至有望在2024年3月開始減息，令傳統收息股的吸引力回升，加上中國移動 （00941） 傳統業務及新發展業務均具增長動力，提升其增加每股派息升的能力（點擊圖片放大）。

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更多關於中移動的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

1月7日：

【15：00】花旗近日發表的研究報告表示，中國移動 （00941） 管埋層參與了該行所舉行的「中國科技與電信企業日」，並引述中移動管理層維持2023年派息比率70%或以上指引，隨着5G網絡相關投資的減少，料資本開支（CAPEX）將呈下降趨勢，至2025年資本開支與銷售比率會降至20%水平，預計5.5G網路會有一定的資本支出投資，但該領域資本支出投資總額可能相當有限。

花旗報告續指出......

1月6日：

【08：00】摩根士丹利近日發表關於香港地產及收租股的研究報告（分析詳見本文昨日【18：15】報道），為反映香港樓市下行周期的影響，引用較大的資產淨值折讓，而調整部分地產股目標價（點擊圖片放大）。

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延伸閱讀：【2024年減息】3大中資電訊股 誰最抵買？

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股安徽皖通高速公路 （00995） ，分析詳見：【下一頁】

1月5日：

【18：15】摩根士丹利最新發表關於香港房地產行業的研究所報告指，2023年下半年，利率高企及宏觀經濟疲弱，令本港樓市趨勢緩和，預期此情況在2024年將持續，並估計2024年住宅樓價跌10%、零售租金升3%、寫字樓租金跌5%，因此偏好零售敞口佔比較大的公司，多於寫字樓及住宅，同時偏好淨現金公司，例如長實集團 （01113） 及信和置業 （00083） ，多於高負債公司。

不過，若果利率回落速度較預期快，摩根士丹利相信房地產信託（REITs）及發展商將會受惠。

摩根士丹利將......

【13：15】高盛就港銀前景發表的最新報告（分析詳見本文今日【12：30】報道），雖然維持6間上市香港銀行股的投資評級（點擊圖片放大），但僅得滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 沒有被下調目標價。

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【12：30】香港銀行股為港人熱門收息股，而高盛就港銀前景發表的最新報告指，中國房地產風險敞口導致港銀蒙受的損失上升，而投資者已有預期，股價亦已反映相關負面因素，反觀目前港銀本港房地產業務的減值雖並非太嚴重，但港銀相關敞口則大得多，預期有不少銀行2024年起需要開始適度計提撥備，幸而相信其對銀行盈利的影響有限。

總體而言，高盛將港銀2023至2024年平均每股盈利預測平均下調7%及8%，未來12個月目標價則平均下調6%，惟2025至2026年則上調2%。

高盛維持渣打集團 （02888） 、滙豐控股 （00005） 及中銀香港 （02388） 的投資評級為「買入」，並維持東亞銀行 （00023） 及......

【07：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股兗礦能源 （01171） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股廣深鐵路 （00525） ，分析詳見：【下一頁】

1月4日：

【15：45】里昂最新發表研究報告相信，大部份該行覆蓋的綜合企業仍能維持派息增加（詳見本文今日【14：15】報道），而相關股份的最新目標價及投資評級如下：

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【14：15】香港綜合企業為港人傳統收息股之一，而里昂就香港綜合企業發表的最新研究報告指，2024年投資者對相關股份的主要關注點，可能仍是安全派息。

里昂表示，相信大部份該行覆蓋的綜合企業仍能維持派息增加，因為估計2025年行業經常性盈利按年增長約13%，以及健康的合併資產負債表（淨負債與權益比率為17%）。里昂續指出......

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更多關於1月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【長江基建】

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