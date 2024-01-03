任澤平：2024中國經濟十大預測

12月22日，任澤平年終秀以「點燃希望·樂觀者前行——2024中國經濟十大預測」為主題在各大媒體直播，抖音觀看破千萬，全網超兩千萬在線觀看，實現了億級傳播。在演講中他表達了包括「當下不投新能源，就像20年前沒買房」等對未來投資新賽道的預測和看法。

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第一大預測

悲觀者正確，樂觀者前行，世界終將屬於長期樂觀主義者，永遠年輕，永遠學習，永遠奔跑，看見光！追逐光！成為光！

盡管進年來許多行業歷經多重困難和障礙，但他表示這讓大家看到了中國的企業家精神。華為余承東鳳凰涅槃推出mate60和問界，東方甄選 （01797） 俞敏洪60歲絕地反擊在絕望中尋找希望，小米 （01810） 雷軍壓上所有榮譽最後一戰新能源汽車，蔡磊勇敢面對漸凍症向陽而生。

任澤平表示：

無論達爾文的進化論，還是獲得諾貝爾獎的科學家研究結論，都告訴我們，適者生存，大自然的法則就是樂觀主義者淘汰悲觀主義者。

第二大預測

抓住順勢而為的機遇，避免逆勢而動的風險，順勢而為是最大的智慧，沒有人可以對抗趨勢的力量，未來九大趨勢值得重視，選擇優於努力。

2015-2018年，房地產市場銷售非常火爆，但是，危機也在悄然臨近，因為房地產大周期轉淚點臨近，這也是決定房地產企業轉型的最後生死時間窗口，當時很多大型房企賬上有幾千億現金。誰曾想，5年後，一大批房企巨無霸爆雷，流動性危機，甚至轟然倒下。

他表示，在時代大勢中，巨人尚可輕易倒下，更何況每一個平凡的你我，順勢而為是最大的智慧。

第三大預測

2024年全力拼經濟，拉開新一輪經濟提振計劃的序幕，宏觀政策全面轉向友好，優化房地產調控，活躍資本市場，財政政策積極，貨幣政策寬鬆，提振信心，凝聚共識。

第四大預測

人工智能時代未來已來！中國經濟迎來AI加速度，大模型是人工智能的幕後功臣，最好的基礎模型上將長出繁榮的AI原生應用生態。誰先入局打破視野盲區，就有望佔得先機。

任澤平指出，現在，人工智能革命來了，現在用不用AI，其實就像以前擁不擁抱互聯網一樣。有新技術革命的機遇，都有四個階段：看不見、看不起、看不懂、來不及。那麼，人工智能的機遇現在還來得及嗎？來得及！......更多內容，訂戶請登入。



















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