摩根士丹利5圖+2表探究中國經濟

中國2023年12月PMI（採購經理指數）低於預期，顯示中國第四季經濟增長放緩。盡管隨着1萬元人民幣特別國債的財政支持傳導，令製造業PMI可能會在2024年1月出現反彈，但鑑於反應式寬鬆的做法，其可持續性似乎令人懷疑。

弱於預期的12月PMI支持摩根士丹利的觀點，即2023年第四季經季節調整的GDP按季可能放緩至0.7%（第三季為1.3%）。摩根士丹利指出，12月製造業PMI按月下滑40個基點至49（圖一）（市場及摩根士丹利預測：49.6），多於季節性因素，當中受新定單下降70個基點，以及生產下降50個基點所拖累。

內需放緩速度快於外需

摩根士丹利續指出，製造業PMI內整體新定單（New Orders）指數（下降70個基點至48.7）降幅大於新出口定單指數（下降50個基點至45.8）（表一及圖二），顯示內需放緩速度快於外需。

需求疲弱 下游定價能力較弱

此外，盡管快速去庫存似乎已經成為過去，但我們沒有看到補貨的迹象，因為製造業PMI內採購（Purchases）分類指數連續第三個月下滑至49（11月為49.6）（表一）。雖然製造業PMI中的投入品價格（Input Price）分類指數，因全球大宗商品價格上漲而反彈80個百分點（表一），但投出品價格（Output Price）分類指數卻下滑50個百分點，反映出需求低迷的情況下，下游定價能力較弱。

另一方面，摩根士丹利認為，PPI（生產者物價指數，內地稱為「工業品出製價格指數」）可能維持在按年跌3%左右（圖五）。盡管......

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資料來源：摩根士丹利

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