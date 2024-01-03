「九運」下的2024年港股：牛市孕育期

中港轉入「三元九運」中的「九紫運」，海通國際看好中國科技在AI年代飛昇。至於股票市場的「九運」也充滿希望，海通國際指出，10年天干循環逢火即漲，2024年將進入木年，股市開始企穩反彈，到2026 年進入火年開啟大牛市。

年份的天干每10年會循環一次，海通國際指出對應股市也是10 年一個周期。每6、7的年份（即丙火、丁火年）股市會大幅上漲，而逢8的年份（戊土年）股市利空不斷，持續走低，逢9的年份（己土年）在政策支持下超跌反彈，在金水年份（水克火）低迷，在木年份（木生火）開始企穩反彈，孕育大牛市。

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2024年（甲辰）進入木年，海通國際看更可能是由熊市轉牛市的過渡期，料股市開始企穩反彈，到2026年（丙午）進入火年，開啟由人工智能（AI）行情帶動的大牛市。2023年海通國際看到AI算力核心「光模塊（Co-packaged optics，CPO）」指數大幅領先；傳媒行情不斷發酵出新題材（IP、遊戲互動到短劇）；大模型不斷突破、AI 應用數據持續增長；認為2023年類似2013年，是人工智能（AI）行情的暖場階段，預計2024年有「九紫火運」加成的AI將繼續推動硬體和應用行情。

而從歷史角度看，10年前也是

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