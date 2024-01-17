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施羅德：3大差異令紅海中斷難重演疫情通脹大升（新增圖）

財金 17:36 2024/01/17

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中東地緣政治緊張局勢持續升温，已影響環球供應鏈。由於胡塞武裝組織襲擊需要途經紅海，前往蘇彝士運河及環球主要經濟體的船隻，因此主要航運公司表示，貨物交付期將會出現嚴重延誤。

從衛星圖像可見，目前幾乎沒有船隻駛經紅海，而是繞道南非前往歐洲主要港口、美國和英國。

環球供應鏈似乎正面臨一場風暴

在蘇彝士運河航運中斷前，巴拿馬運河亦面臨一些問題，包括由氣候變化引致乾旱，以及厄爾尼諾現象導致降雨量變化，繼而令巴拿馬運河水位下降。與此同時，歐洲潮濕的天氣導致萊茵河（即德國的主要航運路綫）水位過高。環球供應鏈似乎正面臨一場風暴。

點擊圖片放大

這些問題喚起人們在疫情期間，由供應鏈問題引發的艱難經歷。這些因素可能導致了金融市場最近爆發新一輪高通脹，最終迫使環球央行大幅加息。金融市場目前正在消化歐洲、英國及美國大幅減息的預期，預計最快將於2024年上半年開始減息。

這引伸出另一個問題：新的供應鏈問題會否推高通脹，迫使政策制定者重估經濟前景呢？

現與疫情期間有３個不同之處

這在很大程度上，取決於紅海中斷情況會持續多久。由於目前環球經濟環境至少有三方面的不同之處，因此，紅海問題不太可能導致通脹大幅上升。

首先，現時市場需求疲弱。在疫情初期，為應對供應鏈中斷問題......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：施羅德投資觀點（2024年1月）

編輯：蕭悅潾

施羅德投資對亞洲市場的2024年展望，詳見：【下一頁

延伸閱讀：【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測（新增圖表）

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撰文 : David Rees 施羅德投資資深新興市場經濟師

欄名 : 投資心德

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