【2024變局】軟着陸 減息 通脹 舞動環球

市場預期全球經濟將從「衰退」轉向「軟着陸」，即是各國央行能控制通脹之餘，經濟又可實現温和增長。自2023年夏季以來，市場普遍預期美國經濟衰退即將來臨，惟截至2023年12月「經濟衰退」不但沒有出現，美聯儲更開始放軟態度暗示2024年減息的可能性，推動全球股市反彈，回報率一度接近19%。到底2024年通脹前景如何？市場認為的經濟「軟着陸」 情境及減息會否實現？

頑固通脹使着陸前景坎坷

預期內的經濟衰退雖然並未出現，但相對於這隻黑天鵝，StashAway經濟分析師認為「滯脹」環境及「頑固通脹」才是更棘手的問題。從投資角度而言，「經濟衰退」不一定是壞事，原因是美聯儲於過去一年的加息行動中已為必要時減息做好準備，而「滯脹」環境下，投資者卻需同時擔心經濟增長及通脹兩種情況，因此持續性的「滯脹」環境或會成為市場2024年內所面臨的最大風險。

如美國經濟想實現「軟着陸」的話，前提是經濟環境完全跳過「衰退」，迅速從「滯脹」轉向「好景」。這樣問題便延伸至解決通脹的層面。2023年加息對美國經濟的影響力低於預期，加上疫情後的美國勞動力表現良好，使2023年底的美國GDP增長回到了2022年初的水平，然而距離美聯儲訂立的2%通脹目標尚有許多挑戰。

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目前市場所面對的通脹屬於「供需型通脹」，主要上行壓力有兩個︰

（i） 美國勞動力市場強勁，但疫情後出現結構性短缺；

（ii）全球石油供應持續緊張。自2021年以來，OPEC減產及美國石油儲備減少，原油價格維持於70美元至90美元範圍內（參考2010年底油價為40美元至70美元），鑑於現時供應緊張及通脹高企，任何地緣政治衝突都會加劇價格波動，無疑進一步增加「軟着陸」困難。

2024美經濟或放緩

StashAway經濟分析師認為，美聯儲雖已暗示2024年可能會降息，但經濟仍然處於「滯脹」環境，而於高利率及高通脹的影響下，美國經濟增長於2024年將會出現更大幅度的放緩，但以漸進的方式放緩呈現，所以建議投資者宜繼續保持謹慎態度。

在投資配置方面，StashAway經濟分析師建議可繼續持有短期債券及防禦性資產，以應對市場的不確定性。一旦通脹情況明朗，且經濟數據顯示明顯的「衰退」或「軟着陸」訊號，投資者則可延長固定收益資產的期限。

自新冠疫情爆發以來，宏觀不確定性仍然很高，並可能於新一年持續存在，2024年則將近有40個國家舉行選舉，包括美國、俄羅斯、印度及台灣，特別是11月的美國總統大選，將對全球經濟產生長期影響，任何波動都有可能引發短期市場波動。

無論如何，長期投資的藍圖都需配置多元化投資組合，於經濟周期的波動中繼續投資於股票及債券，並設定相應的風險水平，這樣短期市場波動只是噪音。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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