2024年國際展望：紅海、特朗普、AI

對未來好奇是人的天性，故踏入新的一年，傳媒往往會發表猜測來年黑天鵝事件的警世文章，惟真正的黑天鵝一定是新冠疫情一類的事件，估不到的。我們真正能做的，其實只有回望2023年已發生的一些大事，推斷新一年會如何發展。

...