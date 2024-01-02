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2024年國際展望：紅海、特朗普、AI

國際 21:01 2024/01/02

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對未來好奇是人的天性，故踏入新的一年，傳媒往往會發表猜測來年黑天鵝事件的警世文章，惟真正的黑天鵝一定是新冠疫情一類的事件，估不到的。我們真正能做的，其實只有回望2023年已發生的一些大事，推斷新一年會如何發展。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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