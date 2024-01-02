2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 國際 21:01 2024/01/02 分享： 分享： 對未來好奇是人的天性，故踏入新的一年，傳媒往往會發表猜測來年黑天鵝事件的警世文章，惟真正的黑天鵝一定是新冠疫情一類的事件，估不到的。我們真正能做的，其實只有回望2023年已發生的一些大事，推斷新一年會如何發展。 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 2024/01/01 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 英保守黨斷尾求生 頻換相非長遠之計 2023/12/29 英保守黨斷尾求生 頻換相非長遠之計 融資環境變 美超級高鐵夢醒 2024/01/01 融資環境變 美超級高鐵夢醒 美政客炒作國安 日資也成威脅 2023/12/28 美政客炒作國安 日資也成威脅 你可能感興趣 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 20:06 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 14:12 2024/01/01 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 英保守黨斷尾求生 頻換相非長遠之計 12:05 2023/12/29 英保守黨斷尾求生 頻換相非長遠之計 最新專欄文章 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 國金札記 - 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 2024/01/01 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 融資環境變 美超級高鐵夢醒 2024/01/01 融資環境變 美超級高鐵夢醒 國金札記 - 英保守黨最後殺着 助年輕人「上車」 2023/12/29 英保守黨最後殺着 助年輕人「上車」 選舉 地緣政治 人工智能 總統大選 無人駕駛 拜登 加沙 伊朗 以色列 特朗普