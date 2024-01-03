聯想推AI PC 業績漸修復 財金專欄 2024/01/03 分享： 分享： 聯想集團（00992）從事個人電腦、智能設備、數據中心等業務，又是全球PC出貨量最多的電腦生產商，市佔率23.5%。而其2023年至2024年年度下半年盈利有望恢復增長，AI PC將是公司未來盈利和股 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【4尾之惑】港股的萬二與二萬二（第四版） 2024/01/02 【4尾之惑】港股的萬二與二萬二（第四版） 中字股實力談 - 港股估值平 24年轉好運 2023/12/30 港股估值平 24年轉好運 中字股實力談 - 港股2023被圍堵 2024能否突圍？（第四版） 2023/12/29 港股2023被圍堵 2024能否突圍？（第四版） 中字股實力談 - 增長勝同業 中電信抵買 2023/12/28 增長勝同業 中電信抵買 中字股實力談 - 2023好友踩油門 恒指萬七收官？（第四版） 2023/12/27 2023好友踩油門 恒指萬七收官？（第四版） 人工智能 市盈率 每股盈利 上升軌 電腦設備 聯想集團（00992） 板塊 美元