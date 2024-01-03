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聯想推AI PC 業績漸修復

財金專欄 2024/01/03

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聯想集團（00992）從事個人電腦、智能設備、數據中心等業務，又是全球PC出貨量最多的電腦生產商，市佔率23.5%。而其2023年至2024年年度下半年盈利有望恢復增長，AI PC將是公司未來盈利和股

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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