23條立法速戰速決 料新春前後提草案

涉國家安全的基本法23條，據了解，政府將採取速戰速決策略，農曆新年前後向立法會提交23條立法草案，諮詢期約2個月，務求在立法會7月暑假休會之前，完成立法。

建制議員獲提醒 準備打大仗

行政長官李家超早已表

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