23條立法速戰速決 料新春前後提草案 財金專欄 2024/01/03 分享： 分享： 涉國家安全的基本法23條，據了解，政府將採取速戰速決策略，農曆新年前後向立法會提交23條立法草案，諮詢期約2個月，務求在立法會7月暑假休會之前，完成立法。 建制議員獲提醒 準備打大仗 行政長官李家超早已表 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 內地客即日來回 滯留的啟示 2024/01/02 內地客即日來回 滯留的啟示 有政戲 - 打造盛事之都 巨星來港谷氣氛 2023/12/29 打造盛事之都 巨星來港谷氣氛 有政戲 - 北上深圳買名牌 退稅手續絕不易 2023/12/28 北上深圳買名牌 退稅手續絕不易 有政戲 - 京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭 2023/12/27 京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭 有政戲 - 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 2023/12/22 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路 政治 香港 基本法 國安法 立法會 李家超 律政司 保安局 政務司 葉劉淑儀