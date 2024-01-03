  • 18°C
香港時間 : 2024103日 (週三) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

23條立法速戰速決 料新春前後提草案

財金專欄 2024/01/03

分享：

分享：

涉國家安全的基本法23條，據了解，政府將採取速戰速決策略，農曆新年前後向立法會提交23條立法草案，諮詢期約2個月，務求在立法會7月暑假休會之前，完成立法。

建制議員獲提醒 準備打大仗

行政長官李家超早已表

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 內地客即日來回 滯留的啟示
2024/01/02
內地客即日來回 滯留的啟示
有政戲 - 打造盛事之都 巨星來港谷氣氛
2023/12/29
打造盛事之都 巨星來港谷氣氛
有政戲 - 北上深圳買名牌 退稅手續絕不易
2023/12/28
北上深圳買名牌 退稅手續絕不易
有政戲 - 京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭
2023/12/27
京接連推大灣區計劃 港機遇亦迎競爭
有政戲 - 星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路
2023/12/22
星恢復新冠疫情通報 消息：港不走回頭路
政治 香港 基本法 國安法 立法會 李家超 律政司 保安局 政務司 葉劉淑儀

上一篇文章

回報未夠吸引

下一篇文章

過關亂象缺統籌 盛事招徠跨境謀