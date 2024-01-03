【券商10大預測】2024將迎轉機 股市有望好轉

展望2024年，東吳證券、粵開證券、國盛證券等券商發布了十大預測，中信建投證券則更是發布了20條預測。多家機構認為，2024年全球宏觀經濟將會迎來改善，股市有望走向好轉，大概率將企穩回暖，更有機構認為，2024年是新一輪「牛市」的起點之年。

A股或迎來轉機

從已發布的預測內容來看，多家券商認為2024年市場將迎來轉機。其中，中信建投證券和東吳證券策略團隊預測2024年A股有望轉入小「牛市」，迎來熊牛轉換期。預計未來將進入熊牛轉換關鍵時期，市場由低位震盪轉為波動上行。

中信建投證券認爲，構成其後市展望的重要思路是：

「通常而言，A股漲跌幅可以拆解為盈利波動和估值波動兩部分，從歷史經驗來看，分母端——估值波動貢獻往往比分子端——盈利波動更大」

2024年A股有望呈現小「牛市」的觀點主要源自兩大因素改善，一是全球宏觀流動性明顯改善，二是國內穩增長力度或將超預期。這將推動2024年A股盈利正增長，估值修復。其中，估值修復可能更為關鍵。中信建投證券認為，對於熊牛轉換期的策略思路，需逐步由守轉攻，配置上可考慮看漲期權思維。

東吳證券策略團隊認為，

A股或會震盪走高，2024年是新一輪「牛市」起點之年。

二分法視角下，若中國資產價格的下跌因素分為內部（基本面、基本面預期）和外部（利率、基本面），則隨着2022年以來中美名義經濟增速差持續處於高位，利差持續上行，並且無論是經濟增速差或者利差上行，均是外部因素變化佔主導。

因此，該團隊傾向於認為市場高估了內部基本面預期的走弱，而低估了外部基本面和利率的走強對資產價格的影響，而以上兩個方面將在外部（名義經濟增速和利率）發生變化時修復股價。

粵開證券則預測2024年股市勝率上升，賠率較高，更具投資價值。

該團隊表示，勝率就是成功率，股市大概率將企穩回暖。經濟持續恢復，PPI（工業生產者價格指數）按年回升，企業盈利改善；美聯儲將進入降息周期，全球流動性由緊轉鬆，北向資金流出的抽水效應將減弱甚至逆轉；「活躍資本市場」的導向下，可能出臺更多利好政策。賠率就是盈虧比，股市向上的彈性要大於向下的彈性。上證綜指3000點處於長期支撐綫上，下跌空間相對有限。當前股債性價比處於歷史高位，表明投資股票的性價比更高......更多內容，用戶請登入。

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