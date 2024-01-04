政策要綠化 昆能穩增長 財金專欄 2024/01/04 分享： 分享： 昆侖能源（00135）母公司為中國石油（00857），其在內地從事城市燃氣、天然氣管道、天然氣發電和分布式能源、LNG加工與儲運、LPG銷售等業務，是規模最大的燃氣股。而公司2023年業績修復，又可以 ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【關鍵時刻】港股得失看兩指標（第四版） 2024/01/03 【關鍵時刻】港股得失看兩指標（第四版） 中字股實力談 - 聯想推AI PC 業績漸修復 2024/01/03 聯想推AI PC 業績漸修復 中字股實力談 - 【4尾之惑】港股的萬二與二萬二（第四版） 2024/01/02 【4尾之惑】港股的萬二與二萬二（第四版） 中字股實力談 - 港股估值平 24年轉好運 2023/12/30 港股估值平 24年轉好運 中字股實力談 - 港股2023被圍堵 2024能否突圍？（第四版） 2023/12/29 港股2023被圍堵 2024能否突圍？（第四版） 天然氣 每股盈利 市盈率 中國發改委 目標價 昆侖能源（00135） 中國石油股份（00857） 人民幣 板塊