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政策要綠化 昆能穩增長

財金專欄 2024/01/04

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昆侖能源（00135）母公司為中國石油（00857），其在內地從事城市燃氣、天然氣管道、天然氣發電和分布式能源、LNG加工與儲運、LPG銷售等業務，是規模最大的燃氣股。而公司2023年業績修復，又可以

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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