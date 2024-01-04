政策要綠化 昆能穩增長

昆侖能源（00135）母公司為中國石油（00857），其在內地從事城市燃氣、天然氣管道、天然氣發電和分布式能源、LNG加工與儲運、LPG銷售等業務，是規模最大的燃氣股。而公司2023年業績修復，又可以

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