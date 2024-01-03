日股表現亮眼 日本走出困境？ 國際 22:08 2024/01/03 分享： 分享： 回看2023年亞洲股市表現，日本表現亮眼，日經平均指數2023年升幅達約28%，是日股泡沫爆破以來最佳。當然要評斷其實質表現，不應忽視去年日圓大貶值的因素，但撇除滙率，日股仍有不俗升幅，是否意味日本經濟走出困境？ ... 訂閱hket.com即送 Vinnic磁吸式行動電源詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 2024/01/02 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 今日 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面 今日 美總統大選倒數 施羅德解構兩個局面 英保守黨斷尾求生 頻換相非長遠之計 2023/12/29 英保守黨斷尾求生 頻換相非長遠之計 你可能感興趣 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 21:01 2024/01/02 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 22:17 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 今日 15:38 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 最新專欄文章 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 今日 曼聯賣盤魔鬼條款 美籍班主立於不敗 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 今日 英保守黨最後殺著 助年輕人上車拉票 融資環境變 美超級高鐵夢醒 今日 融資環境變 美超級高鐵夢醒 國金札記 - 2024國際展望 關注紅海特朗普AI 今日 2024國際展望 關注紅海特朗普AI 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 2024/01/02 2024年國際展望：紅海、特朗普、AI 人口 經濟 日圓 日經平均指數 日本 亞洲 東京