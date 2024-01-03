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日股表現亮眼 日本走出困境？

國際 22:08 2024/01/03

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回看2023年亞洲股市表現，日本表現亮眼，日經平均指數2023年升幅達約28%，是日股泡沫爆破以來最佳。當然要評斷其實質表現，不應忽視去年日圓大貶值的因素，但撇除滙率，日股仍有不俗升幅，是否意味日本經濟走出困境？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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