日股表現亮眼 日本走出困境？

回看2023年亞洲股市表現，日本表現亮眼，日經平均指數2023年升幅達約28%，是日股泡沫爆破以來最佳。當然要評斷其實質表現，不應忽視去年日圓大貶值的因素，但撇除滙率，日股仍有不俗升幅，是否意味日本經濟走出困境？

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